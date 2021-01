Radní Fink se omluvil za očkování pro svou ženu. Špatné načasování, říká

Očkování v Královéhradeckém kraji: nejasnosti i chaos Očkování proti covidu-19 v Královéhradeckém kraji má příliš mnoho nezodpovězených otázek. Kraj, nemocnice ani krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý nevědí, kolik přijde do kraje vakcín nebo kolik z nich bude možné aplikovat seniorům nad 80 let. Neví se, jaké budou termíny očkování a kdy se v celostátním systému objeví nové možnosti rezervace. První fáze veřejného očkování, při němž mají na vakcínu nárok senioři nad 80 let, přitom odstartovala už v pátek 15. ledna za všeobecného digitálního chaosu. Nejprve lidé čekali desítky minut na potvrzující SMS, poté se marně snažili rezervovat termíny očkování. Například ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové systém v pátek ráno nabízel rezervaci na termíny mezi 25. lednem a 7. únorem. Přestože se na webu zobrazovaly jako volné, po odeslání formuláře systém žadatelům psal, že místo v pořadníku už není. Když se po hodině rezervace zcela zablokovala, nebylo zřejmé, kdy se objeví nové termíny. Program zájemce nabádal, aby pokus opakovali nejdříve za několik dní. „Nové sloty budeme uvolňovat postupně podle dodávek vakcín a také podle toho, jak se podaří očkovat zdravotníky a zájemce v domovech pro seniory. Očekáváme, že v pondělí by se mohlo otevřít 258 volných míst,“ sdělil MF DNES ještě v pátek odpoledne krajský koordinátor očkování, náměstek ředitele fakultní nemocnice a bývalý hradecký senátor Jaroslav Malý. Dodávky vakcín nejspíš poklesnou Jenže v sobotu bylo vše jinak. V rezervačním systému se u hradecké nemocnice objevily nové termíny na druhou polovinu února a první půli března. Přestože se tvářily jako volné, opět nešly potvrdit. Nakonec ze systému zcela zmizely, zřejmě kvůli avizovanému poklesu dodávek. Stalo se totiž, čeho se kraj nejvíce obával, aby státem deklarované počty vakcín skutečně dorazily. „Absolutně klíčové je, abychom mohli věřit avizovanému počtu dodávek vakcín,“ upozornil už před týdnem v rozhovoru pro MF DNES hejtman Martin Červíček (ODS). Slíbené počty však neplatí. Podle vlády dodávka v tomto týdnu poklesne až o 50 procent. I proto nemocnice další termíny pro očkování seniorů zastavily. „Jsem z toho hrozně otrávený. Lidé jsou nadšení, vše je připraveno, ale teprve v pondělí se dozvíme, co vlastně přivezou. Do té doby cokoliv plánovat je velmi problematické. Rozhodně očkování nezastavíme, ale můžeme pokračovat jen s tím, co máme. Tak jako na jaře lidé brali roušky jako naději na zvládnutí pandemie, nyní ji mají v očkování. Hrozně nerad bych jim to bral,“ řekl v sobotu Malý. V hradecké fakultní nemocnici přesto už o víkendu začalo očkování seniorů starších 80 let. Části z nich se podařilo přihlásit v pátek přes centrální systém, další získali registraci již dříve. Podle Malého jde o současné či bývalé zaměstnance nemocnice, kterým je přes 80 let. Jejich registraci ve vlastní režii nemocnice spustila, když vládní strategie ještě ani nebyla na světě. Podle koordinátora očkování v krajských nemocnicích Jiřího Řezníčka nemocnice postupují podle vládní strategie. Z vakcín, které nemocnice dostanou, odeberou část pro zdravotníky a sociální ústavy a podle množství zbývajících zadají volné termíny do centrálního systému. „Máme naplánované dodávky na leden, únor a březen. Teď očkujeme zaměstnance a sociální ústavy a uvidíme, kolik po očkování všech zájemců z těchto skupin zbude pro veřejnost. Nyní běží tyto dva systémy vedle sebe. Až první očkování skončí, bude se vše zadávat už jen přes centrální systém. Musíme však počítat s tím, že je třeba vyhradit z vakcíny také druhé dávky pro již naočkované,“ upozornil Řezníček, že tempo očkování bude kolísat i kvůli nutnosti druhých dávek. Kraj přitom dosud počítal, že v lednu obdrží 14 tisíc vakcín, v únoru 18 tisíc a v březnu 30 tisíc.