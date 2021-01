Stát nezakázal předbíhat s vakcínou. V Hradci ji dostala manželka exprimátora

Informace o očkování Finkových uveřejnila i s doprovodnými fotkami na facebookovém profilu Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, kterou manželé z Hradce Králové navštívili.



„Mezi prvními byl dnes v naší nemocnici očkován také radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví - Zdeněk Fink s manželkou,“ pochlubila se v pátek dvorská nemocnice.



Podle současného krajského radního a zároveň také dlouholetého hradeckého exprimátora Finka (Hradecký demokratický klub) měla manželka na očkování nárok, protože chce v blízké době pomáhat v očkovacím centru.

Zájem o dobrovolnictví v plánovaných očkovacích center však podle současné vládní metodiky automaticky neznamená, že má člověk na vakcínu nárok. A to obzvlášť v době, kdy je vakcín prozatím velký nedostatek.



Žena měla náskok díky informacím ode mne

Na fakt, že není vše v pořádku a že by mohlo jít o neodůvodněnou protekci, upozornil na Twitteru redaktor České televize Vlastimil Weiner, kde otorinolaryngolog Fink vzápětí reagoval.



„Neumím si představit, že bych manželku nechal doma. Dokonce jsem ji to nařídil, pokud, jak mě prosí, chce pracovat jako dobrovolnice v očkovacích centrech při vakcinaci. Bez očkováni bych ji tam nepustil. Žena měla náskok díky informaci ode mne, že budeme hledat lidi do center,“ uvedl.



FB Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Den poté, v úterý ráno, se na jeho twitterovém profilu skutečně objevila zpráva o přednostním očkování dobrovolníků. Jenže podmínkou je registrace, kterou Finkova manželka zřejmě vynechala.



„Aby dobrovolníci byli připraveni k práci ve střediscích, s jejichž otevřením se počítá od konce března nebo od dubna. Musíme je napřed registrovat,“ napsal Fink.

Pod Finkovým komentářem se strhla diskuze. „Asi sám víte, že obhajujete neobhajitelné. Dobrovolníci se momentálně neočkují, natož dobrovolníci budoucí. Jasně, jde o 1 dávku, ale jako politik musíte jít příkladem,“ reagoval na obhajobu exprimátora jeden z uživatelů.



Zdenek Fink @FinkZdenek Budeme nyní přednostně očkovat i dobrovolníky aby byli připraveni k práci ve střediscích s jejichž otevřením se počítá od konce března nebo od dubna. Musíme je napřed registrován kontakt paní Ing Zdražilová 736521875. oblíbit odpovědět

„Myslím si, že by měl Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje pozn. red.) hledat nového člověka. Toto mi přijde dost sprosté,“ hodnotil další.

Nepředbíhali, propagovali, tvrdí mluvčí

S dalším vysvětlením přišla v úterý dopoledne mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, kam spadá i dvorská nemocnice, Lucie Chytilová. Očkování manželů Finkových bylo podle ní propagací očkování v kraji. „Manželé Finkovi tímto gestem dali najevo, že vakcína pro ně představuje bezpečný způsob, jak zastavit probíhající epidemii covid-19. Domníváme se, že je tento signál velmi důležitý pro skupinu rizikových nerozhodnutých lidí, které může vakcína ochránit,“ řekla mluvčí.

Ve stejném duchu poslal odpovědi na dotazy iDNES.cz i sám Fink, který předchozí vyjádření poupravil: „Dostala jste odpověď od paní Chytilové, že šlo o promo s ohledem na malý zájem o očkování, ale také si vůbec neumím představit, že bych se nechal očkovat a nevzal s sebou manželku, zejména, když se i ve svých věkově rizikových letech hlásí jako dobrovolnice k administrativě do očkování.“



Hejtman: První etapa je živelná

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz iDNES.cz, zda je v pořádku, aby byli očkováni příbuzní politiků či lékařů, pouze v obecné rovině odpovědělo, že je nutné postupovat podle pokynů vlády.

„Ministerstvo připravilo očkovací strategii, jejímž cílem je nastavit proces, pomocí kterého dosáhneme co nejrychlejšího proočkování významné části populace. Metodický pokyn je pak plánem k provedení očkování a je tedy nutné se jím řídit. Skupiny pojištěnců a lhůty pro očkování jednotlivých skupin pojištěnců stanovuje vláda nařízením, a to na základě návrhu novely zákona, který toto zmocnění obsahuje,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Redakce oslovila i hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS), který se prý o záležitosti dozvěděl až v úterý ráno.

„Pan radní je doktor, který je zapojen do krizového řízení a bude se podílet i na očkovací strategii, má nárok na očkování,“ řekl a taktéž zdůraznil, že Finkova manželka bude jedním z dobrovolníků v očkovacím centru.



„První etapa očkování je svým způsobem živelná, máme málo vakcín a svým způsobem to funguje na bázi udělejte to, co je nejlepší,“ podotkl.



Červíček však uznává, že je současnou prioritou očkovat zdravotníky či zdravotní sestry a v rozhovoru pro MF DNES před pár dny si stěžoval, že vakcín je v kraji nedostatek.



„V tuto chvíli, než naběhne registrační systém, máme za povinnost naočkovat zdravotníky, rizikové pacienty, seniory a lidi, kteří pečují o seniory. Je klíčové, abychom to zvládli v prvním čtvrtletí,“ zdůraznil.



Vakcínu může chtít teoreticky každý

Kontroverzní rozhodnutí radního Finka nechat naočkovat manželku, která nepatří mezi vybranou skupinu ubyvatel očkovaných v první fázi, odhalila zřetelné nesrovnalosti v organizování celého očkování v České republice.



Podle právníka a experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála totiž vláda či ministerstvo zdravotnictví zapomněli schválit důležitý předpis, který by závazně stanovoval prioritizaci, tedy i to, že se nesmí předbíhat. „Nejsem si vědom, že by vláda vydala jakýkoliv předpis, který by toto závazně stanovil. Pokud vím, není ve sbírce zákonů či na úřední desce,“ řekl pro iDNES.cz Dostál.



Teoreticky to znamená, že vakcínu by už nyní mohl vyžadovat každý. „Vakcinace je léčivo jako každé jiné. Je to zdravotní služba. Když přijdu k lékaři, chci zdravotní službu potažmo vakcínu a potřebuju ji, což objektivně každý potřebuje a lékař ji má k dispozici, tak tím pádem neexistuje právní důvod pro lékaře, aby mi ji nedal. Nehrozí mi žádný postih, že jsem tam mimo pořadí šel,“ vysvětlil právník Dostal.



„Teoreticky bez známostí, a kdyby člověk byl fakt hustý a do nemocnice, kde mají vakcínu šel a řekl, že se bojí nákazy, tak ten lékař nemůže říct, že mu ji nedá,“ doplnil Dostál. Podle něj jde tedy v případě exprimátora Finka spíš o etický problém.

„Je právo každého občana domáhat se zdravotní služby. Je to důsledek zdánlivé formální vady, že prioritizace v tento moment nemá formu závazného právního předpisu,“ upozornil právník.



Dostál tvrdí, že vláda by tento problém mohla snadno vyřešit:



„V nouzovém stavu by vydala krizové opatření, které by se jmenovalo Prioritizace očkování. Dle mého názoru by to mohlo udělat i ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením podle zákona o veřejném zdraví.“



Pan premiér také není zdravotník a dostal vakcínu

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz ohledně předpisu uvedlo, že metodikou očkování se bude vláda zabývat na svém zítřejším (ve středu pozn. red.) mimořádném jednání.

Ve způsobu očkování manželů Finkových nevidí problém prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. „Nebudu to komentovat. Pána ani paní neznám. Nemám důvod zpochybňovat vůli pomáhat ve zdravotnictví. Není na tom nic špatného. Logiku má, aby všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, byli očkováni. Jsem velmi rád, že v novele v očkování jsou zahrnuti i medici. Pan premiér také není zdravotník a dostal vakcínu a všichni to vnímáme, že je to správně,“ reagoval šéf ČLK Kubek. Podle Kubka je však důležité, aby se očkování konečně rozjelo.