Prymula chce pomáhat s očkováním lidí. Pracovat by mohl v centru v Hradci

V Královéhradeckém kraji vznikne nejpozději na jaře nejméně pět očkovacích center mimo nemocnice. Největší z nich bude v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, denně by tam mohlo dostat očkování tisíc až 1 200 lidí. Vejít by se do něj mělo zhruba 15 až 20 zdravotnických týmů. Další centra by měla vzniknout v okresních městech, tedy v Jičíně, Trutnově, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou.

„Královéhradecký kraj na přípravě očkovacích center spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové,“ řekl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Podle něj jsou mezi zvažovanými místy v Trutnově a v Jičíně zimní stadiony, v Náchodě Hotel Beránek a v Rychnově nad Kněžnou společenské centrum. „Místa nejsou ještě definitivní,“ řekl Lechmann.

Centra by mohla fungovat od přelomu března a dubna

Poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula pro Českou televizi dnes uvedl, že zkušební provoz očkovacího centra v hradeckém Aldisu by měl být zahájen už 20. února. Kongresové centrum Aldis je dobře dostupné autem i MHD, před budovou je rozsáhlé parkoviště.

A uvedl také, že právě tam by mohl pracovat. To následně potvrdil i redakci iDNES.cz

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček pak dodal, že nezbytně nutné bude sehnat zdravotnický personál. „Na tom všem spolupracuje s Fakultní nemocnicí (FN) Hradec Králové i krajskými nemocnicemi. Rovněž budeme muset pracovat se širokou zdravotnickou veřejností,“ řekl hejtman Červíček.

Spuštění očkovacích center však on sám předpokládá až poté, co bude mít kraj větší počet vakcín. To by mělo být na přelomu března a dubna.

V Královéhradeckém kraji se začalo očkovat v sobotu 2. ledna ve FN Hradec Králové, dnes v krajských nemocnicích a od pondělí by se měla přidat soukromá vrchlabská nemocnice. Od příštího týdne se tak bude v kraji očkovat na sedmi místech.

Druhý nejvyšší počet nakažených od začátku epidemie

V kraji by v prvním čtvrtletí postupně měli dostat očkování zdravotníci, rizikoví pacienti, pracovníci a klienti sociálních služeb. V první vlně se počítá také s očkováním lidí starších 80 let podle rezervačního systému, který bude spuštěn. Očkování veřejnosti bude následovat v dalších měsících, uvedli zástupci kraje.

Za týden v kraji přibylo 5815 potvrzených případů covidu-19, jde o druhý nejvyšší páteční sedmidenní nárůst od začátku epidemie. Dosavadní mezitýdenní páteční rekord přírůstku nákaz v kraji je z 30. října, kdy k tomuto datu za sedm dnů přibylo 5902 případů covidu-19.