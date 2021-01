Kraj chystá očkovací centra v nemocnicích, na stadionech i v divadle

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové se však v obří očkovací centrum nepromění. Kraj s ním ve své strategii očkování proti nemoci covid-19 nepočítá.

Úvahy o vybudování jednoho z největších vakcinačních středisek v zemi skončily po dohodě s hradeckou fakultní nemocnicí (FN HK), která měla provoz centra zastřešovat.



Ta nakonec podle kraje označila za logisticky a organizačně jednodušší vyčlenit prostory pro očkování až 30 tisíc pacientů měsíčně ve vlastním areálu.

„Proběhlo k tomu několik jednání. Pro mě je klíčový postoj fakultní nemocnice, její připravenost a schopnost zajistit tu spádovou oblast. Jestli je pro ně lepší očkovat ve fakultní nemocnici, já to respektuji,“ uvedl při představení krajské vakcinační strategie hejtman Martin Červíček (ODS).



O Aldisu jako hlavním krajském očkovacím místě se začalo mluvit před dvěma týdny. Opakovaně padlo také jméno exministra zdravotnictví a někdejšího šéfa hradecké nemocnice epidemiologa Romana Prymuly, který měl se zřízením centra vypomáhat.



Aldis se zdál být výhodnou volbou kvůli obřímu zázemí, velkému parkovišti a výhodné poloze u městského okruhu.

„Nakonec se jako logisticky efektivnější ukázalo ponechat očkování v areálu nemocnice, a to zejména z hlediska lepšího využití zdravotnického personálu. Počítáme se zvýšením počtu očkovacích týmů podle navýšení počtu vakcín, které od státu obdržíme,“ potvrdil mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Krajská strategie počítá s tím, že FN HK vyčlení 15 týmů, které zvládnou měsíčně naočkovat 30 tisíc lidí. Působit budou na interní klinice, kde už nyní zdravotníci očkují seniory starší 80 let. Pouze se zvětší počet ambulancí, v nichž budou týmy očkovat.



Jen za uplynulý víkend naočkovala nemocnice prvních 150 seniorů nad 80 let a každý den přibývají další. V rezervačním systému se průběžně objevují nové termíny, a to i na následující dny.

„Současně dobíhá očkování zdravotníků a klientů v sociálních zařízeních, ale ne všichni chtějí očkování podstoupit. Jakmile nám dávky vakcíny přebývají, otevíráme obratem nové sloty,“ vysvětlil krajský koordinátor očkování, lékařský náměstek FN HK Jaroslav Malý.

Náchod už také očkuje

Jako druhá v kraji začala podle centrálního systému očkovat Oblastní nemocnice Náchod, která zatím odbaví nejméně 48 zájemců denně. Reálně však v Náchodě očkovali už dříve. Vlastní registrační systém spustili už minulé úterý.

„My jsme měli hotový vlastní systém pro registraci na PCR a antigenní testy, který jsme použili i na rezervaci termínů pro očkování. Od úterý jsme očkovali zdravotníky mimo naši nemocnici, v pátek jsme pak systém otevřeli i pro seniory,“ sdělil ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Nemocniční systém je navíc chytřejší než státní webová aplikace. Umožňuje například tisk štítků s údaji o pacientech, automaticky odesílá informace do centrálních registrů i do nemocničního systému. „Jsme o několik kroků před státním softwarem,“ podotkl ředitel.



Podle něj je o očkování mezi seniory extrémní zájem. Když nemocnice v pátek uvolnila 48 termínů, byly obsazené během několika minut. „Jen než jsme obnovili stránku, objevilo se v registru několik jmen. To znamená, že ti lidé v tu chvíli seděli u počítačů a opakovaně se snažili své blízké zapsat k očkování. To na ně musí tvořit obrovský tlak,“ míní ředitel.

Podle hejtmana Martina Červíčka se nyní hovoří o úpravě programu tak, aby systém seniorům nad 80 let zaregistrovaným k očkování termíny automaticky přiděloval. Odpadly by tak opakované pokusy získat alespoň nějaký termín.

„Jakmile by se objevily nové sloty, automaticky by je to vyzvalo, aby přišli. Myslím, že to je to nejdůležitější, protože pro každého seniora, který se zaregistroval, je teď nejhorší hledat ten termín,“ sdělil Červíček.

Připojují se další nemocnice

Na přelomu týdne by se do očkování seniorů měly zapojit i další nemocnice v kraji. V pátek se má vakcinace rozjet v Trutnově. Jičín, Dvůr Králové nad Labem a Rychnov nad Kněžnou začnou očkovat příští týden. Poté se přidá i nemocnice ve Vrchlabí.



Rychnovská nemocnice však nyní v centrálním seznamu očkovacích míst zcela chybí.

„Musí jít o chybu systému, který skutečně určité potíže vykazuje. Naše nemocnice byla do seznamu zařazená, máme tam přístupy a jakmile budeme mít k dispozici dostatek vakcín, vytvoříme termíny pro očkování seniorů,“ vyvrátil pochyby o zapojení Rychnova šéf tamního špitálu Luboš Mottl.

První várku spotřebovali. Krácení dodávek snad nehrozí

Přestože se ve většině nemocnic zatím senioři očkovat nemohou, Královéhradecký kraj odmítá, že by hejtmanství s vakcinací seniorů zaspalo.



Do kraje dosud přišlo 1 365 lahviček s vakcínou, z nichž je možné naočkovat 6 825 lidí při pěti dávkách z lahvičky. Pokud se podaří nabrat i šestou dávku, může výtěžnost stoupnout až na 8 tisíc.

„Bohužel mám zprávy, že ne vždy lze nabrat i šestou dávku. Daří se to třeba u jedné lahvičky z pěti,“ uvedl hejtman.

Zhruba polovinu vakcíny očkují v Hradci Králové, do krajských nemocnic dosud zamířilo 682 lahviček. Podle kraje by měly být ve středu všechny dodané dávky vakcíny vyočkované. Současně by mělo ve středu dorazit do kraje dalších téměř 5 tisíc dávek.

Kraj počítá s tím, že v prvním čtvrtletí by od státu měl získat 62 tisíc vakcín. Podle odhadů je však v kraji 80 tisíc lidí, kteří mají nárok na přednostní očkování. Zájemci přitom musejí dostat dvě dávky.

„V úterý jsem byl panem premiérem ujištěn, že avizované krácení dodávek vakcíny do Česka se našeho kraje nijak nedotkne. Tedy i nadále počítáme s avizovaným počtem dodávek,“ ujistil hejtman.

V prioritní skupině očkovaných by měli být i dobrovolníci, kteří budou pracovat ve velkokapacitních vakcinačních centrech. Kraj jim očkování nabídne zřejmě během února. V současnosti poptává dobrovolníky z řad zdravotnické veřejnosti, se starosty hejtman v pondělí jednal i o potřebě získat dobrovolníky do administrativy center. Ta mají vyrůst ve všech okresních městech.

Stadiony, hotel i škola

Po hradecké nemocnici bude v kraji druhé největší očkovací centrum v hotelu Beránek v Náchodě. Obsluhovat ho má 6 až 8 týmů, které měsíčně odbaví 21 600 pacientů.

V Trutnově a Jičíně se má očkovat na zimních stadionech, v Rychnově nad Kněžnou se vakcinace plánuje v tamním společenském centru. Všechna tři zařízení odbaví shodně 14 400 pacientů za měsíc a působit v nich bude 6 až 8 týmů.

Menší očkovací centrum vznikne na střední průmyslovce ve Dvoře Králové nad Labem. Dva až čtyři týmy tam mají měsíčně oočkovat 7 200 lidí. Poloviční kapacitu bude mít centrum ve vrchlabské nemocnici.

Kromě toho se jedná také o vzniku doplňkových center v Broumově, Jaroměři a Novém Bydžově, která mají dokrýt slepá místa na mapě kraje.

„V Broumově a Jaroměři velmi intenzivně jednáme se soukromou zdravotnickou firmou, která by byla schopná vše zajistit. Nový Bydžov je plně v gesci jičínské nemocnice, která počítá s pomocí dobrovolníků,“ uvedl Červíček.