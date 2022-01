Obec si pronajala Adršpašské skály na pět let, umožní jí to investovat

Smlouva platí od ledna. Obec vydá podle znaleckého posudku za 1,4 hektaru pozemků skalního okruhu a pískovny ročně téměř 4,5 milionu korun, k tomu ještě daň a navýšení o inflaci. Předloni platila 3,7 milionu bez započtení daně, loni vzhledem k tříprocentní inflaci 3,9 milionu korun bez daně.

„Jsem hodně ráda, že smlouva dopadla. Byla to pro mě jedna z priorit, jelikož se blíží konec volebního období,“ říká starostka Dana Cahová (Adršpach 2018), která o uzavření smlouvy jednala víc než rok.

O tom, že by Lesy ČR chtěly změnit provozovatele, starostka přímo od společnosti žádnou informaci neměla. Jistotu však nabyla až při podpisu smlouvy, přiznává.

V půli roku totiž podle Českého rozhlasu státní podnik zvažoval, že bude skalní okruh provozovat sám, aby měl na Adršpašské skály bezprostřední vliv. Obec přitom vlastní pokladny, parkoviště i další přilehlé pozemky a zázemí.

Navíc obec nedávno investovala do parkovacího i rezervačního systému, aby zamezila opakujícím se dopravním kolapsům i přelidněným stezkám ve skalách, což se i vzhledem k slabším sezonám vcelku daří.

Nyní po podpisu smlouvy již Lesy ČR obec pouze chválí.

„Měli jsme a podle uzavřené nájemní smlouvy budeme mít nadále bezprostřední vliv na provozování prohlídkového okruhu. Na léty ověřené spolupráci i nájemním vztahu s obcí nechceme v zásadě nic měnit,“ sděluje mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Podle ní je nutné koordinovat provoz prohlídkového okruhu, protože je součástí národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, kde je potřeba sladit ochranu přírody, lesnické hospodaření i turistiku. Postup se domlouvá v komisi, kde jsou i ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která vydala výjimky pro provozování okruhu či plavbu na pramicích na jezírku.

Opatření odrazovala polské turisty

Byť Adršpašsko-teplické skály platí za jeden z největších tuzemských přírodních cílů, kvůli covidu tu návštěvnost v posledních letech poklesla. Souhrnné údaje od obou provozovatelů placených skalních okruhů v Adršpachu i Teplicích nad Metují ukazují, že v rekordní sezoně 2019 přijelo 532 tisíc turistů. Předloni to bylo kolem 355 tisíc.

Návštěvnost v Adršpašských skalách 2019 – 450 tisíc turistů

2020 – zhruba 280 tisíc

2021 – 230 tisíc

(v majetku Lesů ČR, provozované Technickými službami Adršpach)

Do vyhledávanějších Adršpašských skal dorazilo loni na 230 tisíc návštěvníků, zhruba o polovinu méně než před dvěma lety.

Úbytek se týkal zejména Poláků, kteří dříve tvořili sedmdesát procent zdejších návštěvníků.

„Není pochyb o tom, že návštěvnost byla mnohem nižší vlivem opatření, která zpřísňovala vstup do České republiky. Turisté z Polska často volali do infocentra a dotazovali se na aktuální opatření, po dalším zpřísnění byl však znát úbytek polských turistů ještě víc,“ popisuje složitou loňskou sezonu Kateřina Menšíková, která se v adršpašských technických službách stará o cestovní ruch.

„Německé výpravy zrušily většinu rezervací. Školy sice přijížděly, ale jejich počet se opět nedokázal přiblížit k těm z období před covidem,“ říká Kateřina Menšíková.

S rezervačním systémem do druhé sezony

Vzhledem k uzavřené smlouvě s Lesy ČR se pro návštěvníky Adršpašských skal v letošní sezoně nic podstatného nemění.

Adršpašsko-teplické skály Tvoří národní přírodní rezervaci o rozloze 1 803 hektarů vyhlášenou už roku 1933, jde o největší celistvé skalní město ve střední Evropě, tvoří ho skalní věže vysoké až sto metrů, soutěsky, rokle i jeskyně. Okruh Adršpašskými skalami měří 3,5 kilometru, až k Malému vodopádu vede snadno dostupná stezka, dál k Jezírku s pramicemi nebo do Nové partie jsou i obtížnější pasáže. Okruh Teplickými skalami, který provozuje město Teplice nad Metují bez rezervačního systému, měří 5,9 kilometru, cesta vede náročnějším terénem, je tu vyhlídka ze skalního hradu Střmen či chladná soutěska Sibiř. Mezi skalními městy se dá projít Vlčí roklí.

Dá se tam zajít s cenově výhodnější vstupenkou rezervovanou online a předem zajištěným parkovným. Dají se objednat na webu s tříměsíčním předstihem, ale i těsně před výletem, kdy už má turista větší jistotu, jaké bude počasí. Někteří si dokonce rezervují i platí vstupenky přes mobil až přímo před vstupní bránou.

Další možností je zakoupit si vstupné i parkovné až v Adršpachu na pokladnách, což v zimě či na jaře není zpravidla problém.

S online vstupenkami je rozumné počítat zejména v hlavní sezoně, protože na prohlídkový okruh smí vejít za jednu hodinu nejvýš 400 turistů, a tak ve špičkách mohou být časová okna vyprodaná.

Podobně se také v sezoně nemusí dostávat parkovacích míst. Pak návštěvníkům nezbývá než jet jinam, případně na vzdálenější parkoviště, a na vstup si počkat několik hodin.

Chystají komentované prohlídky

Výletníci se už s rezervačním systémem sžili, o prázdninách přijíždělo až 70 procent turistů s online zakoupenou vstupenkou. V jednom dni jich bylo dokonce 92 procent. Fronty se netvořily ani u vstupu do skal ani na úzkých stezkách uvnitř skal.

„Zásadní změny v rezervačním systému nyní nechystáme. Před začátkem hlavní sezony máme v plánu spustit informační kampaň, která rezervační systém přiblíží. Se společností pro destinační management Broumovska a Geoparkem Broumovsko připravujeme komentované prohlídky skalního města,“ plánuje Kateřina Menšíková.

Lesy ČR počítají s tím, že i letos přijede do Adršpašských skal kvůli pandemii méně výletníků. Velkou těžbu ve skalách neplánují, pouze pokácí několik smrků na okraji skal U Ozvěny. Také provedou průzkum skalní věžičky Televizní a rozhodnou, zdali ji ponechají na místě, nebo přistoupí ke kontrolovanému řícení.

Běžné opravy prohlídkového okruhu nadále podle smlouvy zůstávají na obci Adršpach.

„Je tam potřeba měnit schody, lávky nebo zábradlí. Tyto investice děláme stále dokola kvůli opotřebení. Někteří neukáznění turisté tam bohužel sedají na dřevěné zábrany, takže ty samozřejmě praskají,“ říká starostka.

Skály pomáhají rozpočtu obce

Skalní město je pro Adršpach významným zdrojem příjmů. Obec se zhruba pěti sty obyvateli počítá letos se schodkovým rozpočtem s příjmy 54,6 milionu korun a výdaji 56,3 milionu. Je to výrazný rozdíl třeba oproti podobně lidnatým Heřmánkovicím, kde se obec musí spokojit pouze s třináctimilionovým rozpočtem.

Adršpašští zastupitelé schválili pro letošek plán nákladů a výnosů, podle nějž by zisk z hospodářské činnosti, zejména z parkovného, mohl dosáhnout devíti milionů korun. Do rozpočtu obce tak poplyne celkem 29 milionů ze zisku minulých let i letoška.

Adršpach vybudoval v minulosti s pomocí dotace pět kilometrů kanalizace a čistírnu odpadních vod. V září 2013 tu po sedmi letech znovuotevřeli málotřídní školu v opravené budově.

V roce 2012 zastupitelé zakoupili za šest milionů korun chátrající zámek a dva roky nato v něm otevřeli muzejní prostory. Postupně obec památku opravuje, od loňska se pracuje na východní fasádě a také na obnově zámeckého parku.

Obec také buduje chodník kolem frekventované silnice. To, že chodník scházel, místní dost kritizovali. Loni obec dokončila další část chodníku, ale k úplnému propojení Horního a Dolního Adršpachu bude potřebovat ještě asi 16 milionů.