Vstupenky si rezervujte předem. Adršpach začne regulovat turisty

Turisté v Adršpachu si kupují vstupenky do skal už skoro 200 let. Kdysi přijížděli drožkou do hotelu Skalní město, kde bývala první pokladna. Od této jarní sezony přibude k papírovým lístkům elektronická novinka: zájemci si budou moci svou procházku skalami předem objednat na určený čas.