Závory a parkovné pomáhají, uvnitř skal v Adršpachu se však tvoří fronty

Výprava polských turistů poslouchá svého průvodce v zatáčce na úzkých schodech k Velkému vodopádu v Adršpachu. Mezi nimi se proplétají tuzemské i polské rodiny s dětmi i němečtí senioři. Trojice horolezců se jen chvíli předtím vymanila z průvodu a mizí do divočiny nad stezkou.



Adršpašské skály, do nichž ročně míří asi 300 tisíc turistů, tak nejspíš znovu letos potvrdí pověst jedné z nejnavštěvovanějších přírodních památek v tuzemsku.



„Už chápete, proč jsme dneska vstávali tak brzo? Vidíte tu frontu v protisměru?“ ptá se řečnicky matka odrostlých teenagerů, kteří stihli projížďku na lodičkách už dopoledne. Podobnou větu je slyšet mezi odcházejícími návštěvníky víckrát, hlavně když spatří frontu s další várkou turistů u pokladen.



Manželská dvojice seniorů z Německa mizí ze skal radši bez zážitků. „Se zaparkováním jsme neměli problém, ale ve skalách bylo hrozně moc lidí. Vydrželi jsme na okruhu jen půl hodiny. Radši odložíme návštěvu na podzim,“ říká stručně návštěvnice.



Už od dopoledne přitom Adršpach připomíná dobře namazaný stroj. Jakmile se zaplní jedno parkoviště, obsluha okamžitě otvírá další. Na silnici zavládne chaos jen na chvilku, když se někteří šoféři otáčejí s autem přímo na místě.

Ve středu dopoledne na zdejších parkovištích navíc firma předělává některé turnikety závorového systému, protože na ty původní šoféři autobusů špatně dosáhli z okénka. Jakmile jsou parkoviště plná, auta už do Adršpachu nejspíš ani nevjíždějí, takže přes poledne najednou zavládne úplný klid. Mnoho lidí přitom dorazilo i vlakem.

U vstupu do sousedních Teplických skal jsou přes poledne parkoviště také plná, ve středu však stačila. Plochy na teplickém kluzišti i u koupaliště zůstaly skoro prázdné.



Dopravní potíže se objevují v okolí Adršpachu už několikátý rok ve dnech s vysokou návštěvností. Loni se obec pokoušela čelit náporu automobilistů tím, že otevřela svá parkoviště zdarma, ale kolon aut se tím nezbavila.

Letošním receptem na zlepšení je od dubna návrat k parkovacímu poplatku a také nový závorový systém, který je v provozu od začátku června. Automobilisté zaplatí za čtyři hodiny stání sto korun, další hodiny stojí po padesátikoruně. Platí se až při odjezdu.



Letos policie uzavřela příjezdovou silnici mezi hraničním přechodem ve Zdoňově a Adršpachem začátkem května při českých a polských svátcích, aby se tudy dostal alespoň integrovaný záchranný systém. Ostatní turisté museli zaparkovat v Teplicích.



Od května byl vcelku klid, problémy se znovu objevily od poloviny července. Od minulého úterý do soboty policie regulovala dopravu kolem Adršpachu a v sobotu dokonce zavřela na dvě hodiny silnici na Zdoňov. Policisté pak znovu řídili dopravu v oblasti od pondělka do včerejška. Pohybují se tam hlídky pořádkové či cizinecké policie v autech i na motocyklech, které oblast stále monitorují.

Oproti loňsku je prý v Adršpachu klidněji

„Závorový systém je pro nás signálem rychlejší obrátky vozidel, v důsledku to vede k lepší plynulosti dopravy,“ hodnotí nedávnou změnu na parkovištích v Adršpachu mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.



Závory i parkovné si chválí i provozovatelé obecních parkovišť a turistického okruhu v Adršpachu. Oproti loňsku je prý v Adršpachu klidněji.

„Závory nám pomáhají. Odbavení aut na parkovištích je daleko rychlejší. Spousta lidí si se závorovým systémem zatím neví rady, ale obsluha jim pomáhá. Příjezd je plynulejší, protože lidé nehledají peníze na parkovné už u vjezdu jako dříve. Závory jsou také lepší v tom, že se nepotýkáme jako loni s tím, že si třicet až čtyřicet míst zabrali na několik dní kempující lidé,“ vysvětluje vedoucí Technických služeb Adršpachu a zdejší zastupitel Zdeněk Zatloukal.

„I ti, kdo se dříve jezdili koupat do lomu, kde je to zakázané, si to nyní rozmyslí přijet autem. Takových lidí ubylo po večerech. Lidé si hlídají čtyřhodinový interval parkování a přizpůsobí se tomu,“ říká Zdeněk Zatloukal.



Tvrdí, že lidé si většinou plánují ve stejný den vedle Adršpachu i další výletní cíl, takže po půldni odjíždějí a obrátka na parkovišti je určitě dvojnásobná. Nynější zesílený zájem návštěvníků přičítá tomu, že nejspíš nastala doba celozávodních dovolených.

Denně plné parkoviště

„Prakticky denně naplníme kapacitu parkovišť a doprava se musí odklánět na Teplice, odkud lidé docestují vlakem. Příjezd pro auta od Trutnova do Adršpachu zůstává dosud volný. Nepřijíždí zatím tolik turistů jako o loňských prázdninách, ale popravdě oproti začátku prázdnin cítíme, že je větší zájem,“ popisuje šéf technických služeb Zatloukal.



Parkovné a závory v Adršpachu kvitují i státní ochránci přírody ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. Ti dlouhodobě odmítají navýšit množství parkovacích míst, protože by to neprospělo národní přírodní rezervaci ani pohodě návštěvníků.

„Opravdu předpokládáme, že parkovné bude motivovat lidi, aby si prohlédli skály, a pokud chtějí ušetřit, že po čtyřech hodinách odjedou. Může to trošku pomoci od problémů s dopravou, ale nemusí. Loni se však na parkoviště, která byla zdarma, stahovali i motoristé, kteří třeba ani do Adršpašských skal nešli. Tyto lidi možná parkovné odradí, protože není levné. Je ale také možné, že se Poláci už naučili jezdit sami nebo s cestovními kancelářemi do Adršpachu tak, že vysoký zájem jen tak neopadne,“ říká zástupce vedoucí Správy CHKO Petr Kuna.

Hezký výlet v Adršpašských skalách se teď dá zaručit jen ráno nebo vpodvečer.

„My jsme dorazili po deváté ráno, když ještě bylo parkoviště celkem prázdné. Dál už to tady připomínalo stroj na peníze, za dvě minuty jsme měli vstupenku. Uvnitř jsme si ale procházku užili. Nazpátek už houstly davy, hodně polských turistů se chová dost bezohledně, vadily nám selfie tyče i odpadky zastrkané do škvír. Ale celkově to bylo hezké, v jídelně u parkoviště nám chutnalo. Viděli jsme i Teplické skály, kde aspoň chodí míň lidí,“ popisuje Pavel Pilz z Jablonce nad Nisou, který přijel s přítelkyní na týden do teplického kempu.