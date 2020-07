Do Adršpachu se vrátili turisté, policisté museli opět regulovat dopravu

Zatímco v jiných sezonách mířilo do pískovcových Adršpašsko-teplických skal na 400 tisíc platících návštěvníků, rozjezd letošní sezony byl pozvolný. Provozovatelé turistických okruhů na jaře zavřeli kvůli koronavirové pandemii.

Ani o posledním víkendu nic příliš nesvědčilo, že se sem v dohledné době vrátí Poláci, kteří tu tvořili dosud nejpočetnější část turistů. Teď už se ale osmělili. Radnice musely sáhnout k osvědčenému scénáři, kdy si turisty v autech kvůli parkování přeposílají.



„Dnes jsme zaznamenali poprvé takový nápor. Jakmile se v Adršpachu naplnila téměř úplně parkoviště, auta se odklánějí na další plochy k Teplickým skalám a také do Teplic nad Metují na kluziště a na louku pod komínem. Podle značek dorazili čeští a polští turisté asi půl na půl,“ řekl první místostarosta Teplic Radek Myška.



Podle dopravních informací na webu policie se parkoviště asi pro 750 aut v Adršpachu zaplnilo před půl dvanáctou dopoledne. Do obce hlídky pouštěly jen místní, ostatní posílaly do Horního Adršpachu či Teplic. Odpoledne se už situace uklidnila.

Pracovníci infocentra v Adršpachu upozornili, že zvýšená návštěvnost trvá už více dnů. Hlavně mezi 11. a 13. hodinou se už parkoviště dost plní. „Pokud plánujete cestu do Adršpachu autem, využijte méně exponovaných časů od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00,“ radí na webu infocentra.

Kdo má zájem vidět Adršpašské skály, může se z Teplic přepravit vlakem, lokálka jezdí v sezoně v půlhodinovém intervalu. Už také jezdí dva páry přímých vlaků pro polské i české turisty na trase mezi Adršpachem a Wałbrzychem. Zklamaní ale nebudou ani lidé, kteří si projdou fyzicky náročnější sousední Teplické skály.



Už v předešlých letech se okolí obou skalních měst potýkalo ve špičkách s komplikacemi v dopravě. Řidiči leckdy parkovali ve škarpách a blokovali průjezd záchranářů. Při velkém počtu turistů se pak tvořily fronty před toaletami, pokladnou či u jezírka s lodičkami.



Správci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko dlouhodobě odmítají povolit nová parkoviště v Adršpachu, protože by to ještě zvýšilo množství lidí, kteří procházejí národní přírodní rezervaci a pobyt by si ani neužili.

Bývalé vedení obce se pokoušelo kolony aut rozpustit tím, že Adršpach přestal vybírat parkovné. Experiment se neosvědčil, loni obec znovu zavedla poplatek a závorový systém. Nyní se platí 150 korun za celodenní stání, po 19. hodině se připlácí stokoruna za hodinu.

Královéhradecký kraj už nechal vypracovat studii, která by měla obcím v okolí atraktivních skal pomoci s řešením dopravy. Adršpach už zvažuje zavedení rezervačního systému pro návštěvníky. Mohl by začít platit od ledna 2021, limit by byl kolem 2 500 osob, tedy asi polovina množství turistů, kteří míří do skal v nejvytíženějších dnech. V květnu 2019 zaznamenali v Adršpašských skalách nejvíce až 6 345 lidí za den. Obec chce podpořit i to, aby lidé spíš přijížděli veřejnou dopravou.

Cestu do skal v letošní sezoně komplikuje oprava vozovky mezi Teplicemi a Adršpachem. První část od Teplic k Teplickým skalám je hotova, druhou etapu mezi Teplickými skalami a železničním přejezdem v Bučnici spustí krajští silničáři pravděpodobně 27. července, protože se ještě snaží získat na silnici peníze od státu. Znovu se tedy bude jezdit po objížďkách.