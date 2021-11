V Teplických skalách se utrhl pískovcový blok, spadl na turistickou cestu

Skála spadla v noci na pátek nedaleko známé soutěsky Sibiř, kde turistická stezka odbočuje do Anenského údolí.

Z většího skalního útvaru se tam odlomila nárožní část, která od něj už dříve byla v prostřední části odloučená. Blok měl na výšku asi 10 metrů, jeho hmotnost byla do sta tun, rozpadl se na šest kusů.

Jeden z kamenů dopadl až do potůčku vzdáleného asi dvacet metrů. Největší z bloků váží asi 30 tun. Padající kusy poškodily novou dubovou lávku v úseku, který řemeslníci dokončili před třemi týdny. Cesta je nyní zavřená.

„Už je to tam zapáskované, z obou stran je zákaz vstupu. Jedná se o trasu z místa bodu záchrany číslo 163 - rozcestník Teplické skály-Krápníky k bodu záchrany číslo 162 u Bašty. Z obou míst uzávěry je třeba vrátit se zpět k Horolezecké chatě,“ říká Beata Radoňová z teplického informačního centra.

Teplické skály jsou majetkem města, které je od letoška i provozuje.



„Zatím netuším, co s těmi šutry bude dál, jestli se budou uklízet, nebo jestli zůstanou na místě a cesta se udělá kolem nich. Jsou to hodně veliké kameny. Ukáže se to až po schůzce s geology. Jak jsem se bavil s pamětníky, v Teplických skalách ani v Adršpachu se něco takového nestalo sto let,“ říká starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar (Svornost).



Během pondělka zkoumal místo Jiří Adamovič z Geologického ústavu Akademie věd ČR, který se zabývá skalním řícením. Pád skály charakterizoval jako středně velké řícení.

„Podle Jiřího Adamoviče hrozí, že ještě může spadnout jakási zavěšená šupina, která tam zbyla. Tento blok má hmotnost kolem tuny. V zimě na něj může působit zamrzání a tání vody. Pokud turisté nebudou vstupovat za pásky, nic by se stát nemělo, ale je obava, že to někoho může příliš lákat,“ popisuje zástupce vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Petr Kuna, který geologa doprovázel.

Jak dlouho potrvá uzávěra, bude záležet ještě na jednání mezi ochranáři, geology a městem. Podle Petra Kuny by mohlo být řešením, aby provizorně stezka odvedla turisty dál od skály. Je také možnost, že by ochranáři nechali v budoucnu problematický zbytek skály strhnout.

„Zřícené skály jsou na okruhu Teplickými skalami spíš výjimkou. Můj otec jako bývalý horolezecký správce Adršpašsko-teplických skal si všímal spousty spadlých skal hlavně mimo turistické trasy, na horolezeckých stezkách,“ podotýká Beata Radoňová.