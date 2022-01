Napřed fara, teď kostel. Partneři zachraňují památky na kraji světa

Na faře se něco dochovalo?

Petr: Fara byla kompletně vykradena těmi, co sem přišli po Němcích, církev si asi těžko něco vzala. Byl tu národní výbor, pronajímalo se to jako zemědělské skladiště pro JZD, chátralo to a v 90. letech to bylo opuštěné. Nedávno se nám vrátilo alespoň křeslo s vyřezávaným lvem po faráři a také obraz Krista, který tu podle pamětníků visel.