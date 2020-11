Silničkou míří do Adršpachu proudy polských aut, Zdoňov žádá omezení

Úzká silnička se klikatí stromořadím od Zdoňova k hraničnímu přechodu. Auta se tu míjí jen tak, že sjedou do prašných škarp. I v listopadovou sobotu je tu čilý provoz, skalní města zůstala otevřená i přes koronavirovou pandemii, stejně tak některé obchody v Polsku. S letními měsíci to však nemá srovnání.

„Od konce října už je klid, ale do té doby to bylo hrozné. Jezdí tudy jedno auto za druhým, řidiči nedodržují rychlost. Bojíme se pustit ven vnoučata. Petici jsem podepsal, “ shrnuje martyrium řady sezon muž ze zemědělské usedlosti při silnici, který nechce zveřejnit své jméno.

„Byl jsem už předtím i proti otevření přechodu pro auta. Já přechod nepotřebuju, kvůli mně by se to mohlo zavřít,“ říká usedlík, jenž tu sice nemá trvalý pobyt, ale poblíž hranice žije nastálo.

Příliv automobilistů byl pozvolný. Když se v létě 2011 otevřel přechod pro auta do 2,5 tuny, místní to příliš nepociťovali. Vymohli si, že na hraniční přechod nebudou upozorňovat dopravní ukazatele. Jak se však informace o přechodu dostala do navigací, provoz zesílil.

Petice za omezení dopravy nemá sice veškeré náležitosti, ale radnice v Teplicích nad Metují se jí zabývá. Podepsala ji asi stovka chalupářů i místních. Žádají město, aby se u kraje zasadilo o zklidnění provozu hlavně v závěrečném úseku silnice III. třídy. Vozovka je sice zánovní, avšak jen v šířce do 4 metrů a bez vyznačených výhyben i chodníků.

Přitom jde o hlavní tepnu, kudy přijíždějí turisté z polského Mieroszówa do Adršpachu. Lidem vadí, že jakmile motoristé obsadí parkoviště u vstupů do skalních měst v Adršpachu a Teplicích, další živelně odstavují auta ve Zdoňově podél silnice nebo na točnách autobusu. Přes přechod také hojně jezdí zaměstnanci do práce v adršpašském Continentalu.

Pětikilometrový úsek od hranice po Dolní Adršpach v sezoně policisté opakovaně zavírají, aby projeli záchranáři. V posledních sezonách prospělo, že se domluvily radnice Adršpachu a Teplic a přeposílají si auta na volné plochy. Nově pomáhali také policisté a hasiči přímo v Mieroszówě, kde odkláněli dopravu.

Ostrůvky, retardéry, značky

Už v srpnu se uskutečnila schůzka, na níž se sešli Zdoňovští, zástupci Teplic a Adršpachu, krajští silničáři i tehdejší krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS). Další setkání už jen s náměstkem krajských silničářů Jiřím Koutníkem se konalo v listopadu.

Návštěvnost skal Podle provozovatelů obou skalních měst si loni přijelo prohlédnout Adršpašské a Teplické skály už 532 tisíc turistů. Letošní čísla zčásti ovlivní koronavirová pandemie, zjara byly skály zavřené a přišly o zájezdy, ale o prázdninách se turisté vrátili. Parkoviště se zaplnila v Adršpachu až na osm deštivých dnů o prázdninách denně, takže provozovatelé posílali turisty do Teplic.

„Lidé žádají, aby se řešila intenzita dopravy ve Zdoňově a dodržování předpisů, protože tam auta jezdí rychle. Nedávno jsme se s panem Koutníkem byli znovu podívat, jak by bylo možné zpomalit dopravu hlavně v rovném úzkém úseku od hranice a přímo ve vsi. Už se promýšlí, jestli vzniknou zpomalovací pásy nebo se upraví značení. Myslím, že změna nastane,“ podotýká teplický starosta Josef Bitnar (Svornost).

Krajští silničáři o tom jednají s policií a silničním úřadem.

„Ve hře je několik variant: snížení nejvyšší povolené rychlosti ze 40 na 30 kilometrů v hodině, výraznější dopravní značení, instalace zpomalovacích retardérů nebo výstavba vjezdových ostrůvků. Jako nejúčinnější se v tuto chvíli jeví úsekové měření rychlosti. To ale předpokládá zapojení Městského úřadu v Broumově, se kterým jednáme,“ poznamenává hejtman Martin Červíček, který chce dosáhnout shody všech stran.

Snad pomůže rezervační systém

Zdoňovu by od příštího roku pomohlo, kdyby se provozovatelům Adršpašských skal podařilo spustit rezervační systém na nákup vstupenek propojených s parkovacími místy.

Zatím si Adršpach vybral dodavatele systému, který už na něm pracuje. Teplické skály, jež bude od příštího roku provozovat přímo město Teplice, by se připojily také.

„Pokud by se návštěvnost skal omezila denní kapacitou, teoreticky by sem měli přijet jen lidé se zakoupenou vstupenkou. Pak už by neměly vznikat obrovské nájezdy mezi 11. a 13. hodinou, protože lidé to budou vědět dopředu. Ale jak jsem pochopil z jednání s firmou, která systém zpracovává, bude trvat ne dva měsíce, ale třeba dva tři roky, než to ponese ovoce. Je třeba k tomu lidi i vychovat,“ říká starosta.

Displeje v Polsku jsou hudba budoucnosti

Přes hranici ve Zdoňově od devadesátých let směli jen turisté. V prosinci 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru, takže přechody zmizely. Kraj prosadil, aby se silnice přes Zdoňov opravila a směla tudy jezdit auta. V tichosti přidal opravu zdejší silnice do rozsáhlého projektu celkem za 114 milionů korun, z nichž většinu uhradila Evropská unie.

Krajská územní studie navrhla silnici zavřít Podle autorů nedávno schválené krajské územní studie, která řeší cestovní ruch i dopravu na Broumovsku, tvoří Poláci kolem 70 procent návštěvníků Adršpašských a Teplických skal. Přijedou nejčastěji na jeden den, snaží se zaparkovat co nejblíže skal a po prohlídce mizí mimo region.

Třicet procent Poláků přijíždí přes přechod v Otovicích, čtyřicet procent volí nejkratší cestu z polského Mieroszówa přes Zdoňov do Adršpachu. Kilometr asfaltky na polské straně a 1,5 kilometru přes Zdoňov je však jednopruhovou silnicí o šířce do 4 metrů. Podle norem je to možné zejména u rekonstrukcí koncových úseků silnic III. třídy, pokud vzniknou výhybny po 200 metrech. Na této silnici však výhybny skoro nejsou, silnice je obousměrná a může tam docházet ke kolizím. Kvůli těmto problémům autoři studie navrhli, aby se tato silnice od Mieroszówa přes Zdoňov do Dolního Adršpachu pro turisty uzavřela. Projet by směli jen obyvatelé zdejších obcí. Dokument, který by měl pomoci územním plánovačům i obcím na Broumovsku, navrhuje vzdálit parkoviště od vstupů do skal, posílit železniční lokálku, nabídnout další turistické cíle nebo zavést rezervační systém. Obce ke studii neskrývají výhrady.

Spolek B. U. K. protestoval peticí, proti byla dopravní policie i zastupitelé Teplic, nová vozovka od Zdoňova do Mieroszówa se však v létě 2011 otevřela. Tehdy se tvůrci projektu radovali, že cestu do Adršpachu pomohli o 18 kilometrů zkrátit.

Že vyřešit nápor aut nebude jednoduché, si uvědomuje zdoňovská obyvatelka Martina Tauchmanová, která před lety se spolkem proti silnici brojila. Nynější petici nepodepsala, protože si myslí, že je potřeba najít řešení pro turisty i obyvatele v širší oblasti.

„Nárůst dopravy je extrémní. Žila jsem tady už od dětství, kdy to byla koncová vesnice, teď tudy jedou polští turisté i zaměstnanci z Broumovska,“ říká Martina Tauchmanová, která se stará o provoz Teplických skal.

„Není zatím nijak ošetřeno, aby nedocházelo k dopravním kolapsům, když se naplní parkoviště v Adršpachu. Policie se postaví na hranici ve Zdoňově a přestane pouštět auta do vnitrozemí, ale to není řešení. Poláci zapíchnou auta po vesnici a 4,5 kilometru jdou do skal pěšky, přičemž ve vesnici není toaleta, obchod ani občerstvení, takže podle toho vypadají příkopy. Snad se už řeší společný parkovací systém, aby už v Mieroszówě bylo na displejích vyznačeno, kolik je kde u skal volných parkovišť. Ale to asi je hudba daleké budoucnosti,“ míní Martina Tauchmanová.

Někteří Zdoňovští by nejradši omezili provoz na přechodu tak, aby přes něj směli jen místní, jak to dovoloval kdysi malý pohraniční styk.

Provoz na hranicích se však nyní řídí legislativou schengenského prostoru. Hejtman Červíček ale slibuje, že pokud dostane podnět, obrátí se na ministerstvo vnitra, zda by tam nějaká výjimka ohledně omezení přicházela v úvahu.

Místní doufají, že se podaří nápor automobilistů zmírnit. „Teď řešíme situaci ve Zdoňově, ale je otázka, co nastane po dostavbě dálnice mezi Jaroměří, Královcem a Polskem. Proud polských návštěvníků v autech, kteří budou chtít vidět Adršpach, by mohl sjíždět z dálnice u Trutnova a pak to pocítí řada jiných obcí. Nebo se do podobných potíží může dostat i další přechod v Libné, kde zatím vede lesní cesta,“ uvažuje starosta Bitnar.