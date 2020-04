Na opravu silnice do skal se pandemie hodí, sezona v Adršpachu je nejistá

Úsek dlouhý 2,9 kilometru mezi Teplicemi nad Metují a místní částí Bučnice se původně měl opravovat už loni a letos, vždy před turistickou sezonou. Jenže Královéhradecký kraj na to nezískal včas od státu potřebné peníze. Celou stavbu proto přesunul na letošek.

Ve středu firma uzavřela pro první etapu silnici mezi Základní školou v Teplicích nad Metují po vjezd do skalního města Teplické skály ve Střmenském podhradí. Už tam frézují vozovku.

„Zrovna tu začali pracovat, dívám se na ně z okna. Tentokrát byla kolem stavby perfektní domluva na městském úřadu, dovolili nám jezdit po zadní cestě i přes stavbu. Ta sice může být v určité hodiny neprůjezdná, ale k domu se dostaneme, případně i naši hosté,“ chválí si Jiří Heinzl z penzionu Čtyřlístek, kde teď mají nejsvízelnější přístup k domu.



Oddalování oprav se sešlo s pandemií koronaviru i uzavřenými hranicemi. Kvůli tomu teď ani hoteliéři a pronajímatelé nemají žádné hosty.

„Je to na jednu stranu dobře, že se stavba zvládne v době, kdy je to tu bez hostů. Lidé teď odhlašovali nasmlouvané pobyty na březen i duben, také cizinci začali stornovat pobyty na květen a červen. Ze šedesáti procent měli přijet Němci a Poláci, ale kvůli zavřeným hranicím to, myslím, vše padne. Nevěřím, že se hranice otevřou nějak rychle. Vlažným způsobem teprve začínáme obsazovat letní termíny, ale zatím jen minimálně,“ říká Jiří Heinzl.

Doufá aspoň, že se návštěvnická sezona rozběhne přes prázdniny,



Když už se začátek oprav strefil do stavu nouze, podle starosty Teplic nad Metují Josefa Bitnara to samotné stavbě nevadí.

„Pro trvale žijící obyvatele Teplic a Adršpachu jsme, myslím, udělali, co jsme mohli. Ti mohou projet cestou přes Horní Teplice. Pochopitelně pokud by pak začali jezdit turisté, dostanou se ke skalním městům po objížďce. Je to pro ně určitá komplikace, ale mnohem větší komplikací by bylo, kdyby sem jezdily ty tisíce Poláků do skal jako v minulých sezonách,“ podotýká starosta Bitnar.



Teplická radnice už si domluvila s městskými strážníky z Broumova, že spojku přes Horní Teplice budou kontrolovat. Obyvatelé se tam musí prokázat občanským průkazem.

Oprava silnice Teplice nad Metují - Bučnice - duben až červen - 1. etapa, od železničního přejezdu u základní školy po parkoviště Teplické skály, plánuje se do 12. července

- červenec až říjen - 2. etapa, od parkoviště Teplické skály po železniční přejezd v Bučnici, stavební práce skončí 13. září, úplné ukončení prací se plánuje do 25. října - objížďka vede od Police nad Metují přes Vernéřovice a Jívku do Adršpachu a dále do Bučnice a Teplických skal - integrovaný záchranný systém bude mít přístup přes Horní Teplice po místních komunikacích - Královéhradecký kraj zaplatí za opravu 86 milionů korun se započtením daně

S penězi na teplickou silnici loni kraj narazil u Státního fondu dopravní infrastruktury. Ani letos na ni peníze nezískal, bude je platit ze svého.

Kraj výhledově posílil železniční lokálku na trati kolem skalních měst. Až by skončila omezení, vlaky tam pojedou vždy po půl hodině. Navazovat budou také na autobusy na lince Broumov - Adršpach (Zdoňov) - Trutnov a zpět.

„Vzhledem k současné situaci, kdy jsou v celé Evropě zavedena různá opatření, nepředpokládám, že by stavba významně ovlivnila dopravní situaci na silnicích v okolí skalních měst,“ říká krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS) a odkazuje na to, že největší kolapsy se v minulých letech odehrály v době polských svátků, což teď při dlouhodobém uzavření hranic nehrozí.

Ke skalním městům se dá dojet objížďkou, ale i vlakem

Kvůli uzavřené silnici se lidé do vyhledávaného skalního města v Adršpachu i do sousedících Teplických skal dostanou pouze po objížďce.



„Všichni musí jet do Adršpachu po objížďce, navíc jsou zavřené hranice, takže od Zdoňova sem nikdo přijíždět nebude. Skalní město i parkoviště jsme uzavřeli, neuhlídali bychom, aby se tam netvořily větší skupiny. Teprve uvidíme, jak se to vyvine s opatřeními proti koronaviru,“ říká starostka Adršpachu Dana Cahová.

Navzdory tomu, že lidé se mají řídit vládními omezeními, kolem skalního města teď bývají vidět auta turistů odstavená u silnice.

„Místní lidé se do skal na procházku mohou vydat, výletníky v autech já ale neuhlídám. Bohužel, myslím si, že kdybychom všichni dodrželi karanténu, zbavili bychom se té nemoci rychleji,“ tvrdí starostka Cahová.



V posledních letech si turisté v autech zvykli jezdit do skal ve velkém, zejména polští návštěvníci. V silných dnech to působilo komplikace, někdy policie musela zavřít dopravu.

Až se turisté do regionu vrátí, Teplice i Adršpach plánují, že budou postupovat jako loni. Až by se naplnila parkoviště v Adršpachu i u Teplických skal, ostatní zájemci by mohli parkovat v Teplicích na louce pod komínem. Dál by pokračovali pěšky nebo vlakem.