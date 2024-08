Po gólu jsem se uklidnil, byl to skvělý dárek. Ale už koukám dál, říká Rrahmani

Nejprve na levé straně vápna nejlépe zareagoval na odražený balon a poslal ho přímo na nohu Lukáše Haraslína, jenž pak i s trochou štěstí překonal gólmana Zadražila. Právě slovenský křídelník mimochodem asistoval u Rrahmaniho vůbec první trefy v rudém dresu v úterý proti Malmö (2:0).

Tam měl relativně jednoduchou práci, doklepnout balon do prázdné brány. Až v Hradci naplno ukázal své sebevědomí při zakončení.

Od staronového spoluhráče Ermala Krasniqiho obdržel přihrávku na vápně, nic si nedělal z okolo stojících obránců a prakticky z kroku přesně trefil dolní růžek branky. Opakované záběry sice odhalily Čihákovu teč, ale už jen samotná myšlenka a odvaha takové zakončení zkusit...

„Hrál dvakrát a je podepsaný u tří gólů ze čtyř, co jsme dali, to je velká věc,“ chválil hrdinu večera trenér Lars Friis.

„Před gólem jsem měl hodně prostoru díky spoluhráčům, máme opravdu skvělý tým a musím jim celkově poděkovat, protože mi od začátku pomáhají a jsou pro mě jako rodina,“ usmíval se pak během rozhovoru pro O 2 TV Sport spokojený oslavenec.

„Dostal se do jedné šance a uklidil to. Proto asi stál tolik peněz,“ pronesl naopak s poněkud trpkým úsměvem hradecký kouč David Horejš.

Právě kvalita v zakončení duel v Hradci rozhodla, domácí ze svých šancí nevytěžili ani gól.

„Jsem rád za tým, jelikož jsme vyhráli před reprezentační přestávkou, a taky za sebe, že jsem si nadělil dárek v podobě gólu a asistence. Ale teď už koukám dál, chci takhle pomáhat týmu pravidelně,“ doplnil Rrahmani.

Na českou ligu si stále zvyká. Ačkoli byl u obou branek, v mezihře měl často problémy a nezapojoval se do kombinace tak často, jak by si představoval on sám i zbytek i týmu.

„Bylo to náročné, dostával jsem se do hodně soubojů a měl jsem vepředu problémy, ale po gólu jsem se uvolnil,“ popsal kosovský útočník.

„Ještě s námi sice není tolik sehraný, úplně neví, jak to chodí, ale předvedl super výkon. Krásně to uklidil, s ledovým klidem. Neuvěřitelný zabiják ve vápně, což ukázal už proti Malmö,“ přidal obránce Tomáš Wiesner.

Rrahmani nakonec odehrál 50 minut, střídal krátce po souboji s Čihákem, po němž mu nešťastně na kotník došlápl Kodeš. „Jsem stoprocentně fit, to zranění nohy nebylo nijak vážné,“ zdůraznil.

„Střídání bylo naplánované, už jsme o tom mluvili v poločase. A ve chvíli, kdy tam po souboji zůstal ležet, tak jsem se raději rozhodl ho střídat hned,“ vysvětlil pak Friis a dodal: „Odpracoval to dobře, což jsme mu hned po střídání řekl. Ve fotbale jsou i těžké momenty, tak je zapotřebí si užívat ty hezké.“

Místo něj poslal do hry Victora Olatunjiho, což je úplně jiný typ útočníka. I to může být po zbytek sezony pro Spartu obrovská výhoda.

„Dokud měl Rrahmani síly, byl opravdu dobrý. Pak mu došly, musí se do toho dostat, protože hrajeme úplně jinak, než je zvyklý. Ale je vidět, že je to výjimečný hráč a těším se na něj v dalších zápasech,“ přitakal kouč.

Momentálně má v útoku velký luxus a navzdory odchodu Jana Kuchty do Midtjyllandu si může vybírat hned z několika špičkových fotbalistů. Proti Hradci se dokonce obešel bez Veljka Birmančeviče, nejlepšího hráče uplynulé sezony, jehož zastoupil další Kosovan Krasniqi.

Se svým krajanem se Rrahmani potkává už ve třetím klubu. S Ballkani získali dva mistrovské tituly. Jaké úspěchy budou slavit se Spartou?