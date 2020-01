Nebyl bych tak kritický, hodnotí Doktor bývalé spoluhráče z dvacítky

„Měl jsem jedno zranění za druhým, prakticky celý rok jsem nehrál a musel jsem se znovu dostat na úroveň, na které jsem byl před tím. Nebylo to nic lehkého, ale jsem rád, že už mohu hrát bez jakéhokoli omezení,“ popisuje své zdravotní trable 19letý hokejista.

Před dvěma lety ve čtvrtfinále mistrovství osmnáctek senzačně vybojoval se svými spoluhráči postup přes favorizovanou Kanadu, Češi nakonec obsadili čtvrté místo. „Vzpomínám na to moc rád, byl to jeden z mých největších momentů v kariéře,“ přiznává.

Podoba kádru na letošním mistrovství světa juniorů se přesto výrazně obměnila. „Jestli jsem dobře počítal, tak z tehdejšího týmu zůstalo jenom třináct hráčů. Překvapilo mě, kolik kluků ročníku 2001 dostalo šanci,“ říká bojovný obránce.

Cesta výběru Václava Varadi skončila na domácím mistrovství stejně jako v předchozích letech ve čtvrtfinále. Češi nestačili na Švédy a po vysoké prohře 0:5 vypadli. „Poslední duel se sice vůbec nepovedl, ale jinak bych nebyl tak kritický. Mužstvo nemělo žádné velké hvězdy, přesto dokázalo porazit Rusy a urvalo bod s Američany. To je slušná vizitka,“ hodnotí.

Stejně jako většina hokejových příznivců, i Vojtěch Doktor bedlivě sledoval výkony dvacítky na domácím šampionátu. „Koukal jsem se na zápasy, sledoval jsem i přípravu. Mrzelo mě, že nejsem v týmu, ale to je logické,“ podotýká.

I když uplynulou sezonu zakončil v dresu A-týmu Motoru, v probíhajícím ročníku šanci mezi dospělými nedostává a pravidelně nastupuje za juniorku. Občas zaskočí i ve druhé lize, kde má vyřízené střídavé starty v David Servisu. „Herní vytížení mám vysoké, zápasy ve druhé lize jsou mnohdy velice kvalitní.“

Naposledy ztratila českobudějovická juniorka důležitý zápas s Chomutovem, kterému doma podlehla 3:4. Částečně si tak zkomplikovala cestu do nadstavbové části, kde se bude hrát o pozice v play off. „Pohybujeme se ve spodních patrech tabulky, ale poslední dobou se zvedáme. Sráží nás rozsáhlá marodka, ale s tím se musíme poprat. S Chomutovem jsme zbytečně prohráli, ale je třeba zvednout hlavy a urvat místo v nadstavbě,“ velí klíčový muž českobudějovické juniorky.

Do konce základní části ligy juniorů zbývá svěřencům Luboše Roba staršího ještě sedm kol. „Nemáme jednoduchý los, ale věřím, že to zvládneme. Rádi bychom šli do nadstavby z co nejlepší pozice, protože pak bude důležitý každý bod,“ dodává Vojtěch Doktor.