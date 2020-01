Příčina krachu dvacítky? Znovu jsme doplatili na fauly, uznal Pytlík

Reprezentanti proti Švédům hráli pětkrát v oslabení a dostali v něm dva góly. K tomu měli jednu přesilovku, a i v ní inkasovali. Tentokrát se však až na jeden případ vyvarovali útočných faulů. „To ano, ale faul jako faul,“ uvedl Jaromír Pytlík.

Čím to bylo, že jste tak často hráli v oslabení? Soupeřům jste nestačili, byli rychlejší?

Určitě. Pokud jde o Švédy, mají dobrý tým, mají tam hodně kluků třeba z NHL. Byli rychlí, hráli dobře. Přejeme jim vše nejlepší do zbytku turnaje.

Co s vámi udělal druhý gól, kdy Gustafsson za vaší brankou zachytil rozehrávku gólmana Dostála a zavezl puk do prázdné branky?

To se někdy stane. My můžeme být jenom rádi, že Dosty tady za nás chytal. Hodně nám pomohl, takže mu to nemůžeme vyčítat.

Přitom na začátku měl hodně výborných zákroků.

Určitě. Ale Švédové byli od začátku lepší.

Sami jste se do šancí téměř nedostávali. Tu největší jste měl ve 42. minutě v oslabení vy, ale nájezd jste za stavu 0:3 nevyužil. Proč?

Chtěl jsem vystřelit nad lapačku, ale už jsem byl moc blízko a gólman mě přečetl. Měl to být gól.

Bylo utkání do té doby ještě hratelné?

Vždycky je hratelné. Dát góla, přiblížili bychom se jim.

Jak vám bylo, když fandové v závěru čtvrtfinále skandovali: „Hoši děkujem!“?

Byli jsme moc rádi, protože fanoušci byli celý turnaj skvělí, i když jejich podporu jsme si v některých zápasech zasloužili, v jiných moc ne. Furt nás ale drželi. Česko má nejlepší fanoušky. Jsem moc rád, že nás podporovali, i když jsme prohráli.

Šampionát provázelo i hodně zranění vašich hráčů. Chyběli vám marodi hodně?

To ano, protože třeba Laukič a Jeňas (Jakub Lauko a Jan Jeník) jsou asi dva nejlepší hráči, co jsme tady měli. Bylo blbé, že se zranili, v útoku nám chyběli. Poprali jsme se s tím celkem dobře, ale přesto bylo znát, že ti dva nám scházejí.

Co vám turnaj ukázal?

Že když hrajeme jako jeden tým, naplno, nefaulujeme a dodržujeme, co nám trenér řekne, můžeme porazit kohokoliv. A pro nás ty mladé, co jsme tady byli prvním rokem, ukázal, jak to na tak velkých akcích chodí. Budeme se snažit udělat vše proto, aby příští rok byl výsledek lepší.