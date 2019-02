Říha vyzdvihl zkušené hráče. Ostatní vidí jejich práci, řekl po výhře

Český výběr ve čtvrtečním utkání nerozhodila brzká ztráta, kterou musel dohánět. „Myslím, že jsme od začátku byli o trochu lepší. Malinko nás zarazil jejich gól, ale co jsme od Švédů očekávali, na to naši hráči zareagovali velmi dobře,“ ocenil trpělivost Říha.

Převaha jeho svěřenců se gólově projevila ve druhé třetině. „Před ní jsme dali pokyny, jak vytáhnout střední pásmo. Do té doby jsme se tam horko těžko dostávali, potom se nám to dařilo dlouhými přihrávkami. Rozhodly přesilovky (Češi využili tři). A hodně pomohli naši zkušení hráči, myslím, že to bylo jasně vidět. Musím všechny pochválit,“ řekl Říha při hodnocení zápasu.

Podle trenéra byly i předchozí dva duely sezony se Švédy z české strany kvalitní, scházely však góly. Seveřané obě střetnutí ovládli poměrem 3:2. „Bohužel jsme neměli tehdy střelce. Teď už ano.“

Tím nejvýraznějším byl jednoznačně autor hattricku Jan Kovář. „Výhra však nejde jen za ním. Sekáč odvedl skvělou práci, to samé Gulaš. Je vidět, že když je jeden z nich obsazený, druhý se uvolňuje. To bylo nesmírně důležité. Mužstvu dají disciplínu. Ostatní vidí, že když trenér něco řekne, oni to plní. Pak to musí hrát celý tým,“ všímal si Říha.

Češi však odehráli zápas dobře i po defenzivní stránce. „Kluci plnili do detailu, co jsme si řekli. Když první hráč rozhodl, že půjdeme napadat, tak jsme šli. A v rotacích jsme napadali velmi dobře. Švédové si s tím nevěděli rady. Beci to podporovali, nebyla tam díra. Nestalo se, že beci najednou utečou a útočníci propadají. Kompaktnost pětky tam jednoznačně byla,“ pochvaloval si zkušený kouč.

Kvapila jsem takhle dobře hrát neviděl, říká Říha

Výborný zápas odehrál z jeho pohledu i další zkušený forvard, který se dočkal pozvánky po delší době, liberecký Marek Kvapil. „V lize jsem ho takhle neviděl hrát,“ uvedl Říha, ačkoliv Kvapil kraluje kanadskému bodování extraligy. „Svým bruslením, bojovností a chytrostí dokázal hru uklidnit, jakmile nás soupeř dostal pod tlak. Vzal si puk a dal ho tam, kam patří. To je pro mladé hráče hrozně důležité,“ ocenil Říha.

Zamlouvala se mu i stopa, kterou v utkání zanechalo trio bratrů Zohornových, z nichž sestavil útočnou formaci. „Nejmladší (Radim) z nich v první třetině trošku přepálil tempo. Bylo vidět, že pak už těch sil tolik nebylo. Ale ti dva starší (Tomáš a Hynek) ve hře a v oslabeních splnili, co jsme potřebovali.“

Obavy měl Říha o zdravotní stav útočníka Tomáše Filippiho, který ve třetím dějství po hitu zezadu odstoupil. „Není to problém s hlavou, ale s ramenem. Bohužel to není moc dobré. Půjde na rentgen a tam se to asi potvrdí,“ odtušil trenér.

Byl přesvědčený, že výhra nad mistry světa mužstvu hodně pomůže. „I v kabině to je vidět. Hlavně to ale nesmíme znevážit. Nesmíme si myslet, že už je to všechno. Naopak! Je třeba připravit se na Finy. Myslím, že v některých fázích musíme podat ještě lepší výkon,“ burcoval Říha.