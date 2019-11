Kovář našel nová křídla: Baví nás to spolu. Mně jen stačí nastavit hokejku

Elitní česká řada soupeře přehrávala a její zdařilé vystoupení završil ještě gólem na konečných 3:1 Řepík. U obou branek si asistenci připsal Nestrašil. (Kompletní zpravodajství ze zápasu najdete zde)



„Baví nás to spolu. Se Švédy jsme odehráli zápas převážně v útočné třetině, což vás baví vždycky,“ byl spokojený Jan Kovář. „Byli jsme hodě na puku. A ta nahrávka od Andreje na ten můj gól? Prostě nádhera. U mě to bylo jenom o tom, abych dobře nastavil hokejku.“



Právě souhra při gólu na 2:1 ve druhé třetině byla potvrzením toho, jak jsou spolu naladění na stejné vlně. Kovář tušil, že přihrávka přijde, proto hodně spěchal do prostoru před branku.



„Tam byly moje tradičně rychlé nohy,“ smál se. „Ne, Nesty mi dal skvělou a hlavně dobře prudkou nahrávku, gólmanům se tohle hrozně špatně chytá, když vám to vyjde.“



Zdá se, že Švédsko začíná být jeho oblíbeným soupeřem, již v únoru se podepsal hattrickem pod výhru 5:2 na Švédských hrách. „Každý má nějakého soupeře, proti kterému se hraje líp i hůř. Teď to vyšlo na Švédy, tak je dobře, že se s nimi hraje několikrát ročně,“ pochvaloval si Kovář.

Čtvrteční zápas v Leksandu ale sedl celému mužstvu. „Dobře jsme chytili začátek. V první třetině se nám dařilo hrát převážně u nich, měli jsme nějaké šance a dostali do sebe sebevědomí, že můžeme hrát. Z toho se výsledek také narodil. Je to pro nás hodně důležitý výsledek, musíme věřit tomu, co hrajeme. Teď to bylo vidět. Pro nás je to skvělé povzbuzení,“ konstatoval devětadvacetiletý útočník švýcarského Zugu.

Hodně velké starosti dělal domácím dobrý forčekink Čechů. „Na začátku druhé třetiny jsme byli teda moc hrrr a začali trochu propadat. Takže jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli na začátku a bylo to dobré,“ řekl Kovář.