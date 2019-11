V brance českých hokejistů dostane proti Švédsku šanci Will

V české výpravě na severu Evropy je trio brankářů. Dalšími jsou Marek Langhamer z Chabarovsku a opora brněnské Komety Karel Vejmelka. Trenéři avizovali, že každý z nich by měl odchytat jedno utkání v turnaji. „Dnes půjde do branky Roman Will a připravený bude Marek Langhamer. Jedním z faktorů určitě bylo i to, že Roman chytá zdejší ligu,“ řekl novinářům asistent trenéra Karel Mlejnek.

ONLINE: Česko vs. Švédsko Čeští hokejisté zahajují Karjala Cup ve čtvrtek v 18:30

Proti Tre kronor nastoupí kompletní čtyři pětky, reprezentační debut si může odbýt třiadvacetiletý útočník Jiří Smejkal ze Sparty. „Regule Euro Hockey Tour nám umožňují chodit do zápasů s 21 hráči do pole, takže Jirka Smejkal dnes bude na pozici třináctého útočníka,“ uvedl Mlejnek.

Jinak se realizační tým drží složení týmu, jak ho poskládal na středečním tréninku v Praze před odletem do Švédska. Volno tak pro dnešek mají vedle třetího gólmana Vejmelky také obránce David Musil a útočníci Ondřej Beránek a Michal Kovařčík.

Na Švédy by měla platit taktika, která na MS přinesla vítězství 5:2. „Byť tady nemáme hráče, které jsme měli na mistrovství světa, budeme chtít vyjít z konceptu hry, s níž jsme proti nim v Bratislavě hráli. To znamená, že budeme chtít být dostatečně agresivní a mít kvalitní pohyb od samého začátku utkání,“ nastínil Mlejnek.