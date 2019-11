Jaškinův restart. V Moskvě můžu konečně hrát, libuje si reprezentant

Té vévodí jeho parťák Vadim Šipačjov, po jehož boku Jaškin v první útočné formaci Dynama pookřál. Ve 24 střetnutích posbíral 21 bodů (9+12) a nebylo pochyb o tom, že účastník posledních dvou světových šampionátů dostane od kouče Miloše Říhy pozvánku na první reprezentační akci sezony, finský Karjala Cup.

„Je fajn změnit zajetý scénář a přijet. Potkám se tady s kluky a kustody, které znám, to je vždycky příjemné,“ těší Jaškina. U národního týmu opravdu není žádným nováčkem, přesto je pro něj nezvyk hlásit se na srazu českého výběru takhle brzy.

Ze zámoří mohl v předchozích letech přicestovat až po konci svého týmu v NHL, tudíž až krátce před jarním mistrovstvím světa. Tentokrát oblékl reprezentační dres díky ruskému angažmá už v listopadu.

„Je to pro mě neobvyklé, to je fakt. Ale už když jsem v Dynamu podepisoval smlouvu, pomyslel jsem na možnost reprezentovat a tak trochu jsem s tím i počítal,“ nebyl nominací tolik zaskočený Jaškin.

Jistoty se dočkal před dvěma týdny po návštěvě českého kouče Říhy, který za jednou ze svých současných opor přiletěl přímo do Moskvy. Říhu těšilo, že stejně jako další čeští „uprchlíci“ z NHL do KHL nastupuje Jaškin pravidelně v elitní formaci svého týmu.

„Potěšilo mě, že mě chtěl trenér vzít už takhle brzo v sezoně. Navíc jsem se díky srazu zase dostal do Prahy, kam se vždycky hrozně rád vracím,“ usmál se a odhalil svou typickou mezírku po vyraženém zubu.

Hořký konec v NHL

Důvodů k úsměvům má teď mnohem víc než během předchozích sezon v zámoří. Velkou část ze sedmiletého působení v NHL strávil na hranici sestavy prvního týmu, ať už v St. Louis nebo ve Washingtonu, kam si odskočil na poslední rok.

Tenhle přestup byl hořce ironický - Blues jej poslali v létě 2018 do týmu, který byl čerstvým vítězem Stanley Cupu. Jenže za rok slavilo překvapivé prvenství St. Louis, zatímco Jaškin se v kádru Capitals dál trápil. Pokud tedy do sestavy vůbec nakoukl.

„Zato v Dynamu dostávám hodně prostoru na ledě a cítím důvěru od trenéra, což je podle mě nejdůležitější. S tím pak přichází všechno ostatní,“ kvituje změnu prostředí 26letý reprezentant.

Do Moskvy se nastěhoval už začátkem léta, což jen pomohlo urychlit už tak dost usnadněnou aklimatizaci. Rusky perfektně hovořící Jaškin okamžitě zapadl do týmu, kde se však potkává i se spoustou cizinců. „Rozumím si se Slovákem Čajkovským, pak tam máme několik Finů a Švédů. Takže v kabině mluvím česko-anglicko-slovensko-rusky,“ směje se hokejový polyglot Jaškin.

K národnímu týmu se připojil v báječné formě - bodoval v šesti posledních duelech, v nichž si dohromady připsal 12 bodů (4+8). „Za začátku to nebylo úplně ono, ale pak jsem se rozehrál a teď nám to všem šlape výborně,“ pochvaluje si Jaškin, který se v reprezentaci těšil na souhru s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou. Druhý z českého tandemu ve službách Čeljabinsku je však zraněný, jeho místo by měl ve formaci zastoupit karlovarský Tomáš Rachůnek.

Tahle souhra by mohla být k vidění už ve čtvrtečním střetnutí se Švédskem (18:30). Další dva zápasy proti Finsku a Rusku se hrají o víkendu.