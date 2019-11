ONLINE: Česko - Finsko, v druhém utkání na Karjale chytá Langhamer

V sestavě udělali trenéři některé změny, aby zapojili obránce Davida Musila a útočníky Jiřího Smejkala s Ondřejem Beránkem a Michalem Kovařčíkem. Místa jim uvolnili bek Milan Doudera a útočníci Matěj Stránský, Tomáš Rachůnek a Radovan Pavlík.

Při plánovaném rovnoměrném rozložení sil v brankovišti místo Romana Willa nastupuje Marek Langhamer. „Udělali jsme změny, protože máme zájem, aby se všichni dostali do zápasu,“ řekl po pátečním tréninku asistent trenéra Robert Reichel.



Hlavní kouč Miloš Říha starší si byl i přes úvodní výhru vědom nedostatků ve hře svého týmu. „Švédové měli v určitých fázích taktiku, že nešli z hloubky, jenom to protečovávali. Tam jsme zbytečně komplikovali situace, beci od druhé třetiny zpomalovali hru místo toho, aby to zrychlili ven. Ještě jsme trénovali brejkové situace, že jsme chtěli dávat puky do prostoru za obranu,“ uvedl Říha.