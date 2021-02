Fanoušci na stadionu a návrat dětí k hokeji? Čekáme na vládu, říká svaz

Hokejový svaz je s rozvolňováním a návratem do starých kolejí opatrný. „Bude velmi záležet na tom, zda vláda přijme během dneška či víkendu nějaké jiné opatření, nebo řízení současné situace přejde na krajské samosprávy,“ říká tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„Pokyny či stanoviska pro kluby bychom podle situace mohli vydat v neděli večer,“ dodal.



Otázkou však je, co bude dál po krachu parlamentního hlasování o prodloužení nouzového stavu. Krajští hejtmani si ještě ve čtvrtek večer vyžádali jednání s premiérem Andrejem Babišem a řeší, zda buď sami vyhlásí stav nebezpečí, nebo vláda využije jiné legislativní nástroje a nastaví nové „zákazy“ prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.

Svaz teď budou nejvíce zajímat dvě zásadní otázky. Zda bude umožněný přístup diváků na stadiony a jestli bude umožněný mládežnický sport. „Zatím je jasné pouze to, že pokud by dál platilo rozhodnutí ze čtvrtka, padla by všechna dosavadní opatření,“ řekl Zikmund. Od pondělka by nyní platilo, že mohou být otevřená sportoviště, posilovny i wellness centra. Nadále musejí být uzavřené například restaurace a hospody, studenti dále nemohou docházet do škol.



Hokej v čele s dalšími sportovními svazy v zemi nyní vyčkává, jak se situace vyvine během víkendu. „Počítáme s tím, že nynější opatření nahradí jiná a podle nich se poté budeme řídit,“ uzavřel mluvčí.

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla o zrušení nouzového stavu, který v Česku panoval od 5. října 2020. Skončí v neděli 14. února o půlnoci. V tuto chvíli také trvá zákaz pohybu obyvatelstva v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov.