Šéf českého fotbalu apeluje: Je potřeba odšpuntovat celý sport!

„Zdaleka nejde jen o fotbal, jde o nás všechny. Je potřeba odšpuntovat celý sport. Sport musí žít,“ zdůrazní Martin Malík, šéf Fotbalové asociace. Proto žádá ministerstvo zdravotnictví, aby vymyslelo, za jakých podmínek by se dalo aspoň trénovat: „Jsme zoufalí, ale nechceme se vzdát.“

Poslední únorový víkend se měly rozběhnout amatérské fotbalové soutěže, aby se mohly dohrát podzimní resty. Věříte, že se začne?

Rád bych věřil, ale silně pochybuju. PES na pětce nám nepřeje. Přesto jsem přesvědčený, že se musí začít něco dělat.

Co něco?

Nezamykat sportoviště, nechat sporty dýchat. Děti, které byly zvyklé sportovat, začínají být po roce doma apatické. Amatéři vymýšlejí, jak nařízení obejít. Proto nemůžeme mlčet. Nejen pro fotbal, ale pro celý sport je současná situace přímo devastující. Proto žádáme, ať nás stát - za přesně daných podmínek - nechá sportovat.

Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky

To si představujete jak?

Je zvrácené, že na fotbalové hřiště smějí pouze dva lidé. A stejné pravidlo platí pro tenisový kurt, který je xkrát menší. Co je to za logiku?

Mně se neptejte, protože na sportování v době pandemie mám úplně opačný názor než epidemiologové. Spíš pokračujte vy.

Jak a kdy chcete dohonit roční deficit? Náctiletí fotbalisté, kteří jsou v akademiích nebo velkých klubech, ještě dostávají tréninky, které jsou jim šité na míru. Kolik naběhat, v jaké zátěži. Trenéři je pečlivě kontrolují. Ale co míč? A souboje? Kontakty? Takže se Tonda s Frantou potkají v úterý odpoledne a budou hrát jeden na jednoho? Nehledě na to, že jsme stopli všechny amatérské soutěže. To je přece klinická smrt, která trápí kompletně všechny sporty. Děti jsou zdevastované, ztratily základní návyky.

Co navrhujete?

Použít veškeré odborné přístupy, které nastaví vhodné parametry pro sportování, a k tomu taky selský rozum. Jak chcete srovnávat plochu pro tenis a plochu pro fotbal? Vážně si tenisti nemůžou zahrát čtyřhru? Opravdu se na fotbalové hřiště může jen ve dvou? Ano, nechejme lidem rozestupy, je-li to nezbytně nutné, ale dejme jim šanci sportovat. To považuju za logický kompromis.

Hokej své amatérské soutěže zrušil.

To fotbal udělal na jaře a nechceme to připustit znovu. Jednou stačilo! Musíme udělat všechno, aby se fotbal mohl hrát.

Milan Hnilička (vlevo) a Martin Malík na pohárovém zápase pražské Slavie - v roce 2019, tehdy se ještě chodilo na tribuny.

Jenže od trénování ve skupinkách ke skutečným zápasům je strašně dlouhá trať. Nikoho nebaví jen bezcílně trénovat.

Úplně chápu. Koho by bavilo imitovat sport, když potřebujete skutečně sportovat? Proto apelujeme na ministerstvo zdravotnictví, ať zváží své restrikce. Nebavíme se totiž jen o fyzické devastaci, ruku v ruce s tím souvisí duševní strádání. Rok v covidu je šílená doba a troufám si říct, že o moc déle se to vydržet nedá.

Máte podporu u ostatních sportovních svazů?

Myslím, že se ani nemusím ptát... Ačkoli si všichni uvědomujeme závažnost choroby a vnímáme nebezpečné mutace covidu, potřebujeme si k vlastnímu zdraví pomoci. Nejlépe pohybem. Plošné zákazy vedou k tomu, že se zabetonujeme, rezignujeme na pohyb a na způsob života se sportem. To nesmíme dopustit! Nebojím se říct, že teď probíhá pohybová devastace celé společnosti.

Předseda fotbalové asociace Martin Malík (vlevo) a místopředseda Roman Berbr na utkání Česko - Anglie.

Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu, jak by řekl klasik. Jen co si pomyslí veřejnost? O sportovní volnost žádá fotbalové hnutí, které má tolik škraloupů. Váš místopředseda Roman Berbr seděl tři měsíce ve vazbě, je viněn z defraudace. Vy sám podpoříte sportovního bosse Milana Hniličku, který se bavil na teplickém večírku pro papaláše. Dětský turnaj s Ondrášovkou čelí dotačnímu skandálu.

Chápu tu poznámku, ale kdo jiný by měl iniciovat uvolnění mantinelů, když ne nejpočetnější sportovní hnutí? Nejde nám jen o současnost, ale taky o budoucí generace. Už nejsme v březnu 2020! Utekl rok a rozhodně to nevypadá, že nás koronavir v nejbližším čase opustí. Svět už nikdy nebude identický jako před pandemií. Tím spíš si myslím, že nesmíme mrhat časem a musíme za přijatelné míry rizika sportovat. Nepoužil bych slovo rozvolnění, prostě umožnit za určitých okolností trénovat. Legálně. V principu si myslím, že máme jednu z posledních reálných šancí, jak zahájit přinejmenším věcnou diskusi o tom, jak důležitý je sport pro celou společnost.

Každopádně garantem celého sportu je člověk, který porušil veškerá pravidla. Proč Fotbalová asociace podpořila Milana Hniličku po jeho nedávné aféře? Slavia, Sparta nebo Teplice mají opačný názor.

Reagovali jsme čistě pragmaticky. Národní sportovní agentura, které Milan šéfuje, má všechny možné plány a scénáře na restartování soutěží. Pokud by si do čela sedl jiný člověk, bude se týdny - spíš možná měsíce - seznamovat s agendou a orientovat se. Co Milan udělal, byla hloupost, nese za ni politickou zodpovědnost, ale sport víc času nemá. Co se pro sport neudělá teď, to zmizí v nenávratnu. Ani v nejmenším nesnižuju Hniličkův prohřešek, ale jestli existuje aspoň nějaká naděje, že agentura pomůže všem sportovcům, aby mohli během února začít trénovat, pak se postoj fotbalu nezmění.