POHLED: Zmanipulovala ČT Pešána? Šéftrenér spíš promrhal další šanci na důvěru

Uff... Povzdechl si moderátor Robert Záruba po konci pořadu, když už měly mikrofony být vypnuté.

O vteřinu déle zvuk ještě přenášely, a tak vcelku výmluvně shrnuly devadesátiminutovou výměnu názorů mezi koučem extraligového Třince Václavem Varaďou, Radimem Vrbatou, nyní oficiálně konzultantem Mladé Boleslavi, viceprezidentem hokejového svazu Petrem Břízou a trenérem české reprezentace a šéftrenérem celého svazu Filipem Pešánem.

Mezi věcnými argumenty, podloženými názory a nadějně vypadajícími nápady to až příliš drhlo.

Často se taky dlouhé minuty mluvilo, ale vlastně nic neřeklo.

Přitom těch důležitých věcí pánové zmínili mnoho. Že se musí zúžit juniorské soutěže, první liga i extraliga, tedy zvýšit konkurence, že by bylo dobré, kdyby i středoškoláci měli hokejový život více provázaný se školou, že se musí táhnout za jeden provaz a zvýšit důvěra rodičů i hráčů v systém...

Škoda proto toho, co jsme slyšeli hned na samém začátku, když se téma stočilo k dnes už nechvalně proslulé Pešánově tiskové konferenci po mistrovství světa dvacetiletých. Třeba k výrokům o tom, že svaz už lépe pracovat nemůže a že chyba je na straně klubů.

„Přišlo mi to jako plivnutí do tváře,“ řekl Vrbata.



„Mělo se ukázat, kdo to dělá špatně. Hodit nás do jednoho pytle byla blbost,“ přidal Varaďa.

„Tlačíte mě do bulvárních odpovědí, nebudu odpovídat, které kluby pracují dobře a které špatně. Druhý den opět vyběhnou bulvární články, že napadám kluby. Ne. Nepochopil jsem ani název pořadu (Spor o český hokej). Jsme vmanipulováni do něčeho, co ani neexistuje,“ spustil Pešán.



A pokračoval: „Když vynecháme bulvární nadpisy a emotivní vyjádření některých spíše bývalých hokejových expertů speciálně na moji osobu, tak nám jde v jádru o stejnou věc.“

Alois Hadamczik nebo Milan Antoš v tu chvíli zcela jistě zastavovali škytavku.

Ne, nesledovali jsme žádný pokus o smíření ani snahu získat si důvěru veřejnosti. Pešán opět působil arogantně a úsečně a já nemám zdání, kde nabyl dojmu nedotknutelnosti.

Úsměvně působilo, když chtěl Pešán určovat, o čem se v pořadu povede diskuse. Zužování mládežnických soutěží do ní podle něj nepatřilo proto, že podmínky schválil výkonný výbor už v roce 2019 a jsou dané. Jen zatím nezrealizované a bůh ví, jestli se zase něco nezmění. „O tom se nehodlám bavit,“ řekl popuzeně.

Přitom výchova hráčů je to, v čem Česko za světem zaostává. Právě jeho tvrdá slova ze začátku ledna celý mediální kolotoč načala a pokud hudroval, na co se novinář ptá, možná zapomněl, jak měl během juniorského šampionátu o přestávkách zápasů asi osmiminutové monology ve svazových „reklamních“ videích na téma výchova talentů v Česku.

Později se pro změnu nechtěl bavit o svých výrocích na adresu juniora Michala Teplého: „Zatím mi to přijde jako bulvární debata o vzájemném napadání. Vůbec nevím, proč mám na tyhle otázky odpovídat.“

Já bych věděl. Už skoro měsíc kroutím hlavou, když si vzpomenu, jakou nálož útočník Teplý po šampionátu schytal. „Doufám, že pro něj bude ostuda, až si přečte v novinách to, co jsem před pár okamžiky řekl,“ doprovodil Pešán svou kritiku. To šéftrenér svazu čekal, že se takový výstup přejde mávnutím ruky?

Po čtvrtku víme, že se Teplému soukromě omluvil. Taky ale víme, že Pešán Teplého na tiskovce „sejmul“ záměrně. „Bylo to cílené vyjádření,“ řekl s tím, že doufal, že se rozproudí diskuse. „Budeme se bát mluvit?“

Vzpomenete si? Pešán Teplého kritizoval za přístup k tréninku na seniorském turnaji Karjala. Dva měsíce po jeho konání. Teplý následně v rozhovoru pro iDNES.cz situaci popsal. Radim Vrbata pro iSport.cz zase doplnil, že Pešán na Teplého křičel slova o „zk... Boleslavi“.

„Potvrdilo se mi, jaký ten člověk je,“ povzdechl si Teplý.

„V životě by mě nenapadlo, že se to objeví v bulvárním tisku v Čechách. Já jsem se veřejně nikdy nevyjádřil o Michalovi ani Boleslavi pejorativně. Bylo to vytržený z ledu a dostalo se to, kam nemělo. Omluvil jsem se,“ hájil se ve čtvrtek Pešán.

A nad tím musím kroutit hlavou ještě víc. Zaprvé to byl on, kdo o incidentu promluvil první. A zadruhé - a především, kdyby se to vůbec nestalo, nemusel se takový problém řešit. Tím spíš, když Filip Pešán tak rád opakuje, jak je potřeba zlepšit kulturu nejen v hokeji, ale v celé společnosti.

V tomhle měl velkou pravdu Petr Bříza: „Musíme přestat hledat mesiáše.“ Lidé na vysokých postech českého hokeje zase musí méně řešit velká ega a více podstatu, ostatně právě po Břízových klidných výstupech i Pešán schoval podrážděnost a zklidnil se.

Ani tak nezbyl kvůli úvodním výpadům čas na spousty témat. Třeba na problematiku přestupových tabulek a odstupného, které tolik komplikují přesuny českých hokejistů za jiným angažmá a dost často vedou k příchodu cizinců.

Vždyť i liberecký obránce a kapitán Ladislav Šmíd během ledna psal na sociálních sítích, jak moc by prospělo, kdyby se minimálně upravily.

Ladi Smid @LadiSmid @Hanylibor Kdyby se tady zrušili nebo razantně upravily ty po..... tabulky, tak si myslím, ze by se hodne věci změnilo k lepšímu. Čeští hraci by dostali více prostoru, protože by se neřešilo finanční vyrovnání při podpisech atd. Tím pádem by ubylo cizinců. A to proti cizincům nic nemam... oblíbit odpovědět

Tak třeba příště...