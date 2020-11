Na názoru o covidu trvám. Lidi budou vždycky umírat, říká Hrachovina

„Zažil jsem koronavirus ve Finsku i v Česku, co jsem řekl předtím, bych neměnil. Koronavirus tady je a určitě i nadále bude, ale lidi umírají i na chřipku. Na tuberkulózu loni zemřelo 1,6 milionu lidí a nikde nebyly žádné roušky a nezavíraly se hospody. Nikdo nepřicházel o práci,“ řekl v úterním rozhovoru pro irozhlas.cz.

Hrachovina navázal na svá první slova z online rozhovoru s novináři, v němž se neostýchal ani vulgarismů, když vzdychl v krátké pauze bez otázky, že se ho nikdo nemusí klidně na nic ptát, protože mu to je stejně „u pí...“.



„To jediný mě mrzí, ty vulgarismy, přidělal jsem práci realizačnímu týmu,“ uvedl Hrachovina.



„Dominika znám dlouho. Má právo na názor, nám spíš vadily ty vulgarity. Vyřešili jsme si to v kabině,“ reagoval útočník Andrej Nestrašil, který se naopak postavil do čela kampaně národního týmu na pomoc lékařům a sestřičkám.

„Napadlo mě, že bychom měli něco udělat, pomoct v těžké době,“ vysvětlil Nestrašil.



Národní tým se od Hrachovinových výroků o nemoci distancoval, Pešán se omluvil, ale například Tomáš Rolinek, který si nemocí prošel a přiznal, že celá „covidová doba“ přispěla k jeho konci kariéry, v České televizi jednoznačně prohlásil, že zlehčování covidu odsuzuje a Hrachovinu by za to vyhodil z reprezentace.

Vyloučení z týmu Pešán vyloučil, podle něj Hrachovina neporušil žádná nepřekročitelná pravidla. Proti Finsku se nakonec blýskl vychytanou nulou.

Pešán se k celé věci vrátil ještě v pondělním pořadu Tiki-Taka na O2TV: „Nikdo mu nebere jeho názor, ale reprezentační půda není ten správný prostor, kde ho vyjádřit. Vzal to, my se omluvili a nemělo cenu se v tom babrat. V kabině to klukům vysvětlil, že to nemyslel zle, bohužel mu to takhle uteklo. Ale je to jeho názor, za kterým si stojí. To není důvod vyloučit ho z nároďáku.“

„To by mě mrzelo, ale stejně by to můj názor nezměnilo,“ řekl Hrachovina nyní.

Sám by staré lidi a rizikové skupiny chránil, ale zdravé jedince by nechal žít: „Lidi budou vždycky umírat, každý den, a každý den se taky někdo narodí. Koronavirus nikdy neodejde. Působí to tak, že se na světě neděje nic jiného, ale každý den v nemocnici umírají lidé na jiné nemoci. To, že někdo umře v souvislosti s koronavirem, ještě neznamená, že by nepodlehl jiné nemoci, kterou už měl.“

A dodal: „Nejhorší je smrt ze strachu nebo jak se to říká. Člověk má žít.“

Podle stránek z ministerstva zdravotnictví v úterní odpoledne je aktuálně prokázaných případů nákazy přes 150 tisíc, hospitalizovaných v nemocnicích je téměř osm tisíc. A přes pět tisíc už nemoci podlehlo. Celkově se v Česku nakazilo (prokázaně) přes 400 tisíc lidí, vyléčilo se jich přes 250 tisíc.