Rolinek by Hrachovinu vyhodil z reprezentace: Zlehčování covidu odsuzuju

„Já tohle odsuzuju. Hráč národního týmu má vystupovat seriózně. Ano, můžete mít milion názorů a ventilovat je, kde chcete, ale když oblékáte dres reprezentace, jdete příkladem a hotovo!“ řekl ve čtvrtek pro ČT Sport kapitán mistrů světa z roku 2010.



Mužská reprezentace se už ve středu večer od slov 26letého brankáře distancovala, hlavní trenér Filip Pešán se za celý tým veřejnosti omluvil.

Hrachovina totiž při rozhovoru s novináři ke koronavirové situaci ve Finsku, kde působí, řekl: „Tohle divadlo vymyšlené médii, vámi, se tu řeší každý den. My o tom víme, ale tady je situace normální, lidé se chovají normálně. Zaplať pánbůh, že nejsme v České republice a nemusíme řešit takové věci, co se dějí tam.“

Rolinek si nemocí covid-19 prošel a sám při oznámení o konci kariéry uznal, že k tomu „covidová doba výrazně přispěla“.



„Já bych za reprezentaci hrál i zraněný. Vždycky jsem byl rád, když mě trenéři povolali. Člověk se pak ale musí chovat čestně. Ctít fair play. Když vidíte, jaká je doba, jak vypadají nemocnice, uvědomíte si, že to není jen chřipka. Že to je lavina! Před tím musíte mít pokoru. Dominika sice neznám, ale já bych toho hráče minimálně vyloučil z téhle akce z národního týmu,“ řekl Rolinek.

Reprezentace se omluvila ostatně i proto, že se sama zapojuje hned do několika projektů na podporu nemocnic, sestřiček a zdravotníků, kteří čelí náporu nemocných.

„Vyřešilo se to, jak mělo. Dominik z toho byl nešťastný, stalo se to v nešťastnou dobu na nešťastném místě, sám si to pak uvědomil. Tým si to vyřeší mezi sebou,“ řekl před první zápasem na turnaji Karjala asistent trenéra Jaroslav Špaček.



Podle informací iDNES.cz má však Hrachovina problém třeba i s tím, aby dodržoval nošení roušky. Proti Švédsku jako náhradník kryje záda Patriku Bartošákovi, v sobotu by pak měl proti Finům nastoupit jako jednička.