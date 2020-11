Hrachovina mě nepřekvapil, je splachovací a chytal bezchybně, říká Pešán

Mohlo to napadnout kdekoho. Jak se Hrachovina popasuje s reprezentační premiérou, když se v posledních dnech řešily spíš jeho vulgární výroky a zlehčování koronavirové situace, než výkony na ledě?

Hrachovina odpověděl, jak nejlépe mohl. Bezchybným výkonem a 24 úspěšnými zákroky.

Pane Pešáne, vy jste nebyl nervózní, jak to v bráně zvládne?

Nebyl. Nepřekvapil mě, Dominik je v tomhle splachovací, což se pro pozici brankáře jenom hodí. Od té doby, co se nešťastně vyjádřil, o tom tématu nepadlo jediné slovo. Věnoval se jen utkání.

Takže jste nepřemýšlel, že byste měnil plány a třeba ho do zápasu nenasadil?

Kdyby Dominik porušil nějaká pravidla daná týmem, která jsou nepřekročitelná, tak bychom o tom uvažovali. Jeho slova byla nešťastná, možná toho trochu i litoval. Nebyl důvod spekulovat, jaký vliv to do utkání bude mít. Byl bezchybný.

Co jste říkal na slova Tomáše Rolinka, že by Hrachovinu za to vyhodil z týmu, když jste je četl?

Já jsem je nečetl.

Tak slyšel.

Já jsem je neslyšel.

Ještě k zápasu, v čem se lišil duel s Finy oproti Švédům?

Finové se více pohybovali. Měli v hlavách nepovedené utkání s Ruskem, nám dělal jejich pohyb ze začátku problém. Potřebovali jsme pár minut na to, abychom se s tempem srovnali. Jak jsme byli víc a víc na kotouči, vyrovnali jsme to.

Co říct k Janu Ordošovi? Vstřelil první reprezentační branku.

Dal gól po výborném úniku, když soupeř tlačil a my trpělivostí dokázali hru otočit. Povedlo se mu soupeře zaskočit, Honza má na protiútoky čuch, škoda, že neproměnil i další.

Jak na vás působil v premiéře junior Jaromír Pytlík?

Vyndat Honzu Myšáka byl úmyslný tah, Honza podal proti Švédsku výborný výkon, teď jsme chtěli obehrát dalšího hráče. Abychom i trochu pomohli dvacítce. Oba odehráli výborný zápas za podpory Rudy Červeného a Šimona Stránského.

V neděli budete čelit ruským juniorům.

Vypadají dobře. Já doufám, že naši junioři, i když mají za sebou složitý týden, kdy trénovali mimo pracovní skupinu, se do toho po pár střídáních dostanou. A budou plnohodnotným soupeřem proti rozjeté mašině.

Máte za sebou dva zápasy, jste spokojený zatím?

Výsledky tomu napovídají, spokojený jsem. Jak kluci reagují na taktické pokyny, jak vystupují, jak se chovají na ledě i mimo něj. Je to úžasná skupina sportovců, někteří z nich přijeli přes půl Evropy, aby reprezentovali. Klobouk dolu.

A jaký pocit máte ze spolupráce s trenéry Strakou a Špačkem?

Trávíme veškerý čas pohromadě, už jsme si o hokeji řekli snad všechno a zatím si velmi rozumíme. Panuje mezi námi respekt. Myslím, že na práci je to i vidět.