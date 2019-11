Tampa ve Stockholmu těsně porazila Buffalo, zraněný Sobotka nedohrál

Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – McCabe (A), Ristolainen, Dahlin, Montour, Jokiharju, C. Miller – Olofsson, Eichel (C), S. Reinhart – Skinner, Ma. Johansson (A), Sobotka – Vesey, Mittelstadt, Sheary – Girgensons, Jo. Larsson, Okposo.

Vasilevskij (McElhinney) – Hedman (A), Shattenkirk, McDonagh (A), Černák, Sergačjov, L. Schenn – Palát, Stamkos (C), Volkov – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, Joseph – Maroon, Paquette, Gourde.