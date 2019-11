Putování hokejového dříče Sobotky. Cesta z NHL a zase zpět

Jako útočník Buffala zítra a pozítří ve Stockholmu nastoupí proti Tampě. „Dorazí brácha, rodina, kamarádi. Tolik lidí jsem na zápase NHL neměl,“ líčí Sobotka.

Jeho nejbližší při evropské zastávce slavné ligy uvidí jiné Buffalo.

A vlastně i jiného Sobotku.

Za pookřáním zbídačeného klubu i českého válečníka stojí nový kouč Ralph Krueger – známý motivátor, jehož know-how využívali i fotbalisté Southamptonu v Premier league.

„Je to pozitivní člověk, který nepanikaří. Po první třetině prohráváme 0:3. On místo křiku mluví klidně a povzbuzuje,“ líčí Sobotka. V kabině Sabres platí hlavní pravidlo: Vše si hned vyříkejme. Buďte k sobě upřímní!

33 bodů ze sezony 2013/14 je Sobotkovým maximem v NHL 10,5 milionu dolarů mu vynese tříletý kontrakt, který mu vyprší na jaře

A upřímně? Málokdo čekal, že Krueger na počátku ročníku svěří Sobotkovi pozici ve druhé lajně. Už proto, že minulou sezonu se postupně vytrácel z ledu a zakončil ji s prachbídnou bilancí účasti na ledě (-20), nasbíral jen 13 (5+8) bodů. V mládnoucí soutěži je už ve dvaatřiceti nejstarším hráčem Sabres do pole. Jenže zatímco na jaře se Sobotkův pobyt na ledě smrskával k deseti minutám, teď zvládá kolem patnácti.



„Každý v kabině cítí, že si icetime musí zasloužit. Když trenér vidí, že se první lajně nedaří, prostě ji nepošle na led.“

Návrat do NHL je teď těžší

Sabres po letech bídy u dna Atlantické divize slibně odstartovali NHL a přispívá k tomu i snaživec z Třebíče. „Mladší kluci byli loni nevyhraní. Zbytečně se zmatkovalo, ale teď má naše hra větší řád,“ pochvaluje si Sobotka. „Pokud budeme dodržovat plán, můžeme udělat úspěch.“

Ten pro Sabres představuje play off, kam se naposledy podívali před osmi lety. V Buffalu mohou jen vzpomínat na úspěšnou éru na přelomu tisíciletí, kdy v bráně čaroval Dominik Hašek.

Podzimní rozjezd Buffala narušuje snad jen série posledních tří porážek, Sobotku může zase tížit střídmý sběr bodů, po 15 duelech má ve statistikách 1+2. „Do šancí se dostávám, jde o to proměňovat je,“ uvědomuje si mazák. „Na ledě jsem ale hlavně od jiného úkolu.“



Sobotkovi svědčí, že ho Krueger jako bránícího poctivce přiřazoval ke dvěma ofenzivním machrům – Švédovi Johanssonovi a slavnému střelci Skinnerovi. A když Buffalo po startu NHL překvapivě vyletělo na špici celé soutěže, kouč ho chválil: „Má neuvěřitelnou fyzičku, čímž dává ostatním víc prostoru.“

Sobotka zažívá jedno z nejzdařilejších období po jaru 2017, kdy se vrátil do zámoří po třech sezonách v Omsku. Zároveň může být inspirací pro Jaškina, Sedláka nebo Hyku. Plejáda našinců přes léto opustila Ameriku, ale vidí, že hokejová slavobrána pro ně nemusí být definitivně zablokovaná.

„Je otázka, jaký mají plán do budoucna, ale s návratem by to měli teď měli těžší,“ přemítá Sobotka.

Místo borců kolem třicítky v zámoří dostávají příležitost houfy méně zkušených, ale dravějších mladíků. Sobotka před ruskou výpravou také v NHL pravidelně hrál, na Sibiř ho kromě výraznější role popostrčilo i zdlouhavé vyjednávání s tehdejším zaměstnavatelem ze St. Louis. „Kroku do Ruska nelituju, vyzkoušel jsem si něco nového,“ zopakuje Sobotka.

Na jaře mu vyprší tříletý kontrakt, opět bude dumat, zda zvolit evropské jistoty, nebo výzvu v NHL. V Buffalu se formují hvězdy Eichel, Skinner nebo Dahlin.

„Záleží, jak se mi povede sezona, a teprve po ní se uvidí,“ říká Sobotka. V evropských duelech NHL, což před měsícem při návštěvě Philadelphie a Chicaga poznala i Praha, by se mohl připomenout, že o další setrvání v Americe stojí.