Bude to dobré, věří Palát. Zápas Tampy ve Stockholmu si užil náramně

Tampa před půl rokem opanovala základní část NHL a jako teprve druhý tým po Detroitu, jemuž se to povedlo v ročníku 1995/96, dosáhla na 62 výher. Jenže v play off vypadla hned v prvním kole, navíc 0:4 v sérii s Columbusem.

Ani start do nové sezony se floridskému celku nepovedl. Ze 14 zápasů má 16 bodů a ve Východní konferenci je jedenáctý. „Minulý rok jsme všechno vyhrávali, i zápasy, které jsme hráli špatně a neměli jsme je třeba vyhrát. Tuto sezonu je to trochu jinačí, máme pár nových hráčů a všechno si sedá. Myslím, že to bude dobré,“ míní Palát.

Pobyt ve švédské metropoli podle něj tým více sblížil. „Jsme tu už od neděle, s kluky jsme měli společné večeře, takže nás to hodně spojilo. Je to vidět na ledě, hrajeme super a baví nás to,“ uvedl osmadvacetiletý útočník, jenž zatím nasbíral devět bodů (5+4).

Lightning si proti Sabres připsali druhou výhru ze tří zápasů. „Začali lépe, měli pár šancí, ale pak jsme hráli líp my. Hráli jsme u nich, měli jsme hodně střel a vyhráli. Bylo to těsné a musíme tak hrát i v sobotu. Zejména stejně dobře defenzivně,“ prohlásil Palát.

Atmosféra ve vyprodané hale Ericsson Globe, kam dorazilo 13 230 fanoušků, ho nadchla. „Bylo to rozčleněné, hodně fanoušků Tampy i Buffala, takže super,“ konstatoval rodák z Frýdku-Místku.

Největších ovací z hráčů Tampy Bay se dostalo švédskému obránci Victoru Hedmanovi, jenž se vrátil do sestavy poté, co předchozí dva duely kvůli zranění vynechal. „Super. Hráli švédskou hymnu, říkal, že se mu to strašně líbilo. Hrál výborně,“ chválil Palát.