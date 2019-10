Palát už zase sází góly: Konečně mám štěstí. Ale Tampa musí také bránit

„Ono se všechno odvíjelo od toho, že nehraju přesilovky. Chodím hlavně na oslabení, takže moje role je prostě jiná,“ vysvětluje osmadvacetiletý Ondřej Palát v rozhovoru se zámořskou spolupracovnicí iDNES.cz.

„Snažím se hrát víc defenzivněji, takže bodů nebude tolik ani letos. Holt nehraju v první přesilovkové formaci, ale já to tak neberu. Body jsou pro mě druhořadé, důležitější jsou výsledky týmu,“ dodává.

Pravda, na střílení gólů jsou v Tampě jiní hráči. A není jich málo, na soupisce ční jména jako Nikita Kučerov, jenž vyhrál v minulém ročníku bodování celé NHL, Steven Stamkos nebo Brayden Point.

Tampa se však mění. Po neúspěchu v play off, kde vypadla hned v prvním kole s Columbusem jasně 0:4 na zápasy, což byl obrovský šok, chce management i trenérský štáb sázet mnohem víc na defenzivu. Neznamená to, že by se z Tampy stal obranářský celek, nicméně určitá změna nastane.

„Budeme se snažit hrát víc defenzivně. V play off jsme neuspěli, protože jsme měli hodně vylučovaných a nehráli tolik odzadu. Talent na střílení gólů v týmu máme, ale důležité je ty góly nedostávat,“ popisuje Palát.

To se Tampě zatím tak úplně nedaří, v úvodních čtyřech utkáních inkasovala třináct branek, což není zrovna lichotivá bilance. Naposledy jí to však i tak stačilo k vítězství: v Torontu zvítězila 7:3. Jedním gólem k tomu přispěl i český útočník.

„I přes tři inkasované góly jsme ale hráli dobře zezadu a naše první pětka dala důležité góly. Podstatné bylo, že jsme nepouštěli soupeře do přečíslení. A ta moje trefa? Konečně se ke mně také přiklonilo štěstí. Snažím se každý puk cpát do brány a občas se tam došourá.“

Palát měl popravdě tentokrát opravdu štěstí, protože si puk po jeho přihrávce srazil do vlastní sítě obránce Kasperi Kapanen. „Šťastný odraz, ale i to se počítá. Moje úloha je ale stejně v tom makat pro tým. Užívám si to,“ uzavřel Palát.

Sestřih utkání Tampa - Toronto, v němž jednou skóroval i Palát: