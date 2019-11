Tampa Bay ve Stockholmu zvítězila nad Buffalem i v odvetě

Přestože se suverénovi loňské základní části po šokujícím krachu v prvním kole play off proti Columbusu nevydařil vstup do nového ročníku podle očekávání, ve švédském dvojzápase proti Buffalu byli i tak hráči celku Tampa Bay favority. To se potvrdilo, když po úvodní výhře 3:2 ovládli Lightning i odvetu po skóre 5:3.

V nabitém kádru Tampy může udeřit, kterýkoliv útok. Že v obou soubojích proti Sabres sehraje klíčovou roli až čtvrtá formace, však bylo překvapením. Na výlet do Stockholmu bude v dobrém vzpomínat hlavně Yanni Gourde, autor rozdílových branek z obou partií. Sobotní duel navíc parádně zvládl i jeho parťák ze čtvrté pětky Patrick Maroon, jenž se dvakrát střelecky prosadil a v závěru jej nastřelená konstrukce prázdné brány dělila dokonce od hattricku.

V sestavě Tampy opět nechyběl útočník Ondřej Palát (13:37, +/-: 0) a tentokrát jej doplnil i zadák Jan Rutta (18:52, +/-: 0), jenž první duel proseděl jen mezi nehrajícími náhradníky. Roli diváka naopak musel přijmout buffalský útočník Vladimír Sobotka, jehož po odstoupení z páteční partie nepustilo do hry zranění kolene.

Výsledky NHL:

New York Islanders New York Islanders : Florida Panthers Florida Panthers 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

05:40 Barzal (B. Nelson, Brassard)

46:50 Mayfield (D. Toews, Barzal) Góly:

46:12 Barkov (Huberdeau, Yandle) Sestavy:

Greiss (Varlamov) – Pelech, Pulock, D. Toews, Mayfield, Boychuk, Leddy – Lee, Barzal, Jo. Bailey – Beauvillier, B. Nelson, Brassard – Dal Colle, Cizikas, Clutterbuck – Johnston, Bardreau, Eberle. Sestavy:

Bobrovskij (Montembeault) – Weegar, Ekblad, Matheson, Strålman, Yandle, Pysyk – Huberdeau, Barkov, Dadonov – Hoffman, Trocheck, Connolly – Hunt, B. Boyle, Sceviour – Vatrano, Malgin, Toninato. Rozhodčí: Charron, O'Rourke – Rody, Murchison