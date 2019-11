Legenda v nesnázích. Detroit místo vzestupu dál tápe, je nejhorší v NHL

Pětadvacet let slávy, během nichž se hokejisté Red Wings pravidelně kvalifikovali do Stanley Cupu a čtyřikrát ho vyhráli, je dávno pryč. Slavný klub, jenž patří do originální šestice zakládajících členů NHL, marně doufá v návrat lepších časů.

Detroit je po prohře 1:5 na ledě New York Rangers nejhorší v celé lize. V této sezoně získal chabých devět bodů. V sedmnácti duelech inkasoval 68 gólů, sám jich nastřílel polovinu. „Je to frustrující,“ nezastírá hlavní hvězda týmu Dylan Larkin.

„Říkejte tomu, jak chcete, ale je to tak. Zkoušíme různé věci, měníme složení sestavy, ale nic nepomáhá.“

Skepsi podtrhuje skutečnost, že Detroit očekával oproti posledním sezonám zlepšení. Klub v čele s manažerem Yzermanem přestavuje tým, jehož pevnou součástí je i český obránce Filip Hronek. A byť patří k hlavním tahounům, celkový výsledek nepřináší optimismus.

Svou roli hraje nezkušenost, na soupisce chybí protřelí hráči, což se projevuje především v nestandardních situacích. Tedy v přesilovkách a oslabeních. Tvrdě to ilustroval právě poslední duel v New Yorku, kde Detroit inkasoval ve dvou ze tří početních nevýhod. A navrch jeden gól inkasoval, když měl na ledě o hráče navíc.



„Tady musíme hledat příčinu našich neúspěchů. Tyhle situace se neustále opakují. Musíme zlepšit hru našich speciálních formací,“ tvrdí útočník Justin Abdelkader.

Čísla mu dávají zapravdu. Detroit je při bránění v oslabení nejhorší v celé NHL - neinkasuje pouze v 68,6 procentech případů. O moc lepší není ani ve využívání přesilovek, v této činnosti je v lize až pětadvacátý s úspěšností lehce přesahujících 13 procent.

Kouč Jeff Blashill, který se stal už terčem spekulací ohledně odvolání, se snaží v těžké situaci hledat pozitiva. „Jeden gól jsme dostali pět vteřin před koncem oslabení. Myslím, že opravdu dobře presujeme, to je dobré. Musíme se ale ještě zlepšit. Když si projdete statistiky, tak na tom nejsme tak zle. Bohužel ale soupeřům nabízíme příliš často snadné šance, což nás sráží. To se ale stává.“

Jistě, ve skličující situaci je nejdůležitější nepanikařit. Výsledky nejsou ideální, ale v Detroitu doufají, že se vše rychle změní.

„Znám to z Arizony,“ říká útočník Brendan Perlini. „Prohráli jsme tam kdysi deset zápasů za sebou, a pak jich deset v řadě naopak vyhráli. Musíme prostě věřit každou chvíli, kterou jsme na ledě a vydat ze sebe to nejlepší.“

Sice je teprve začátek sezony, nicméně obrat je už více než žádoucí. S každým dalším neúspěchem bude situace složitější. První příležitost na zvrat přijde v noci z pátku na sobotu, jenže Red Wings hostí silný Boston s rozjetým Davidem Pastrňákem...