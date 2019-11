Odstavený Kubalík. Musíš se vrátit ke svému stylu, nabádá ho kouč Chicaga

Zhruba před měsícem to totiž byla v podání Dominika Kubalíka úplně jiná podívaná. Už příprava naznačila, že souhra v útočné formaci s krajanem Davidem Kämpfem a Američanem Brandonem Saadem bude šlapat. A potvrdilo se - ač týmové výsledky byly spíše podprůměrné, Kubalík vkročil do nejlepší hokejové ligy světa sebevědomě.

„Je ho plný led, skvěle se pohybuje. Mám z něho radost,“ jásal tehdy kouč Jeremy Colliton. Kubalíka dokonce po jeho premiérové trefě na chvíli povýšil do elitní lajny mezi hvězdy Kanea a Toewse, aby jeho dravostí oživil sehrané duo.

Dlouhodobě to však Blackhawks k lepším výkonům nenakoplo. Po patnácti odehraných duelech patří tým k nejhorším v Západní konferenci, přičemž Colliton míchal sestavou všemi možnými způsoby. Ani Kubalíkovi umístění mezi týmovými ikonami nevydrželo, naposledy se 24letý forvard ocitl v řadě s Kämpfem a Alexem Nylanderem.

Začal upadat i ice-time plzeňského odchovance (naposledy 10:41), stejně jako střelecký apetit, za který Kubalíka všichni na startu sezony vychvalovali. V posledních pěti duelech vystřelil na branku soupeře dohromady sedmkrát. Přitom třeba v říjnovém duelu s Washingtonem zasypal gólmana deseti pokusy!

„V poslední době ale poněkud polevil. My od Dominika chceme, aby se vrátil zpátky do formy, kterou nás ještě nedávno oslňoval,“ vysvětloval trenér Colliton, proč zůstal Kubalík poprvé v sezoně mimo sestavu.

V dosavadních 14 duelech nasbíral účastník posledního MS šest bodů (3+3). Polovinu z nich vytěžil v přesilových hrách, do nichž pravidelně naskakoval.

Kouč Colliton moc dobře ví, co v českém útočníkovi má. Vyřazením z kádru mu ale chce připomenout, že maximální výkon očekává v každém utkání. „Je výborný bruslař. Když se rozjede, a je jedno, jestli s pukem, nebo bez, je k nezastavení. Na jeho efektivitu býval spoleh. To je to, co od něj zase potřebujeme.“

Trenér také naznačil, že Kubalíkovi prospěje i trocha odpočinku. Zatím největší porce utkání, kterou hokejista v seniorském hokeji v základní části odehrál, bylo 51 zápasů za Plzeň před dvěma lety. Nemilosrdný kalendář NHL ale každému týmu zadává 82 klání, což je dávka o poznání náročnější.

U výhry Blackhawks, kteří v noci na pátek porazili Vancouver 5:2, tak Kubalík chyběl. Ukáže se o víkendu, kdy jeho tým čekají duely proti Pittsburghu a Torontu?

Zatím poslední gól Dominika Kubalíka z utkání proti Los Angeles: