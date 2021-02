Dohrál jsi, máš covid! A stihnu porod? Trampoty českého útočníka v NHL

Útočník Las Vegas se jako první a zatím jako jediný hráč NHL v rozehrané partii dozvěděl: „Dohrál jsi, máš covid!“

„Taková je doba,“ povzdechne si Nosek. „Nepotýkají se s ní jen hokejisté. Jen moc nevím, proč výsledky testů nejdou trochu popohnat, aby byly před zápasem.“

Urychleně zmizel z kabiny, se spoluhráči už neprohodil ani slovo. Zatímco Golden Knights válčili ve třetí třetině proti Anaheimu (5:4), Nosek už mířil domů a mísily se v něm emoce.

Beznaděj?

Naštvání?

Obavy, že mu covid sebere pracně vybojované místo ve čtvrtém útoku našlapaného týmu?

„Nejvíc se mi honilo hlavou, zda stihnu porod. Bylo mi jasné, že se všechno zkomplikuje,“ přibližuje osmadvacetiletý hokejový pracant. Manželka Eliška se měla hlásit v porodnici koncem minulého týdne jen tři dny po zmiňovaném pozitivním testu, Noskovi ale cestu do nemocnice kvůli viru odložili. Navíc ani malý Matias zatím na svět nespěchal.

Tomáš Nosek slaví svůj gól ve finále Stanley Cupu 2018.

Když se s Noskem seniorem v týdnu spojíte, poznáte, že má ucpaný nos. V pozadí hovoru občas slyšíte manželčin kašel a hlava rodiny starostlivě líčí, jak se stará o ni a ročního synka Patrika. „Snažím se dělat všechno, co se dá, ať se manželka nenamáhá a odpočívá. Snad vydrží do pátku.“

Je klidně možné, že od napsání, vydání i přečtení tohoto článku se mezitím rodina Noskova rozrostla. Sami asi tušíte, jak zběsilý spad může narození potomka nabrat...

V pátek ovšem oběma rodičům končí karanténa, což by znamenalo, že u porodu může být i táta. „Přál bych si to,“ kývne.

Ovečkinův exemplární trest zafungoval, líčí Nosek

Už v předstihu před covidovým malérem si v zaměstnání na narození druhého synka zařídil volno, zatímco Vegas cestují na víkendový zápas proti Coloradu pod širým nebem u jezera Tahoe.

Vlastně je docela s podivem, že po Noskovi na covidový seznam nepřibyl žádný jeho spoluhráč. Anebo i některý z hokejistů Anaheimu, proti kterým před stažením ze hry odehrál téměř deset minut. „Okamžitě po upozornění jsme Tomáše Noska izolovali a zahájili trasování blízkých kontaktů,“ uvedla pouze NHL v prohlášení.

Sám jinak ochotný a přátelský útočník při rozhovoru požádá, že ani on nesmí příliš zabíhat do detailů. Jeho případ ale odhaluje pár podstatných záležitostí.

Zdá se, že leckdy otravná a pro některé hokejisty stěží pochopitelná opatření zafungovala. „Třeba mně vadí roušky, ale zase s klukama víme, co je v sázce a dodržujeme to. I rozestupy,“ líčí Nosek. „Už na začátku sezony jsme byli týden zavření a další karanténa by znamenala totálně nahuštěný program.“

Čahoun z Pardubic také férově přizná, že na něj i celý tým zapůsobil průšvih Washingtonu, když se hotelovém pokoji se sešel kapitán Ovečkin s ruskými spoluhráči. Trest? Pokuta 100 tisíc dolarů a distanc pro kvartet hříšníků. Brankáři Samsonovovi i centru Kuzněcovovi navrch následně vyšel pozitivní test.

„Neřekl bych, že nás to vystrašilo, ale exemplární potrestání zafungovalo. A každý z nás je dost chytrý na to, aby věděl, že musíme být zodpovědní.“

Noskovy trampoty také zvýraznily nedostatky při testování. Ač borci z NHL každé ráno mažou na PCR test, výsledky jsou kvůli přesunům vzorků do laboratoří známé až s mnohahodinnovou prodlevou.

I proto americké týmy NHL přidávají k PCR metodě i rychlotest, který může naznačovat potíž.

„Možná se mému případu dalo nějak předejít, ale co se dá dělat,“ prohodí Nosek. „Nejdůležitější je, ať jsme v rodině všichni v pořádku a zdraví.“