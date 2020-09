Nosek o Vegas: Poznáte, když s vámi už nepočítají. Dost se toho změnilo

„Poznáte, když s vámi už nejspíš nepočítají,“ vykládá Nosek. Většinu zápasů týmu Golden Knights ve vyřazovací části sledoval z tribuny nejdřív zraněný, pak jako zdravý náhradník.

Cesta edmontonskou bublinou to byla dlouhá a přitom trvala kratší dobu, než všichni doufali. Postup do finále jim nedovolili hokejisté Dallas Stars.

Noskova čísla Základní část: 67 zápasů, 8 gólů, 7 asistencí Play off: 8 zápasů, 2 góly, 1 asistence

A Nosek, po sezoně neomezeně volný hráč bez smlouvy, musí přijít na to, za který tým bude hrát dál.

Už víte?

Nic jasného není, trh s volnými hráči začíná až 9. října a do té doby se ještě můžeme domluvit s Vegas. Neříkám, že za ně hrát nebudu, ale vnímám náznaky...

Jaké?

Čtu mezi řádky a když vím, že bych měl hrát, být na ledě, jenže nejsem, tak člověk tuší, že s ním už nepočítají. Teď je to na agentovi, nechci moc spekulovat. Času mám dost.

Tušíte, proč tomu tak bylo?

S rozhodnutím trenéra a managementu nic neuděláte a bohužel, já jsem byl jediný útočník, kterému končí po sezoně smlouva a stane se z něho neomezeně volný hokejista. S ostatními spoluhráči pak nejste na stejné úrovni a asi bych se jako trenér zachoval stejně.

Opravdu?

Holt jsem byl první na řadě, ale když už jsem nastoupil, dokázal jsem, že do sestavy patřím. Říkal jsem si: Já na led přece patřím. Jestli tam byly zákulisní hry, s tím nic nenadělám, to je byznys.

Trenér si veřejně pochvaloval váš čtvrtý úderný útok.

On to má kouč DeBoer rád. S Carrierem a Reavesem nás vždycky posílal na první vhazování zápasu. Oni dva jsou takoví živelní, nechtělo se po nás nic složitého. Jednoduše nahodit puk, rozdat hity.

Vás taky zdrželo zranění, viďte?

Tělo bohužel nevydrželo, takže hodnocení nebude kladný. Zranil jsem se proti Chicagu v prvním kole, chvíli se dával dokupy a pak čekal na šanci, když už jsem byl zdravej. Přišla ve druhém kole, v sedmém zápase proti Vancouveru. Jenže zranění ramene se mi pak obnovilo. I kdybychom postoupili do finále, hrát nemůžu.

Vyřadil vás Dallas.

Přestali jsme dávat góly. Úplně jsme se trápili v koncovce. Vypadnutí mrzí, ale musím přiznat, že to je lepší, než kdybychom zase prohráli ve finále jako v roce 2018. To zklamání mám v sobě dodneška a ještě dlouho mít budu.

Tehdy Vegas překvapilo celou ligu. První rok v NHL a hned finále.

Za ty tři roky se toho dost změnilo, někdy vlastně až moc na můj vkus, ale nejsem manažer. Teď se navíc řeší situace s Fleurym.

Výborný brankář, ale letos v play off nechytal. A jeho agent zveřejnil na sociálních sítích nevybíravou fotku.

Fleury s mečem zapíchnutým v zádech, na něm jméno kouče DeBoera. Tři roky nás Fleury táhnul, tak se ho chtěl agent zastat. V play off se v médiích tyhle věci řeší dvakrát tolik, ale šlo o týmovou záležitost. Fleury se za agenta omluvil a dál jsme to neřešili.

Tomáš Nosek (92) a Marc-Andre Fleury (29) oslavují výhru Vegas.

Jeho konkurent Lehner tvrdil, že jste se tomu spíš zasmáli.

Přesně tak, bylo to spíš úsměvný, ale taky to vypovídá o tom, že ani s Fleurym už moc nepočítají.

Neuškodila „kauza“ týmovému výkonu?

Asi nepomohla, ale rozhodně to nebyl důvod, proč jsme vypadli. Neovlivnilo nás to.

Jaký dopad měl život v bublině?

No nic zábavného, natož příjemného to nebylo. Přijeli jsme s jediným cílem: dohrát sezonu, zachránit nějaké peníze... Člověk se často nudil.

Teď jste zpátky v Česku, to se vám asi ulevilo.

Moc. Jsem doma po víc jak roce, nikdy jsem nebyl pryč tak dlouho. Taky si zase užívám syna a manželky, před play off jsem s nimi byl čtyři měsíce v kuse doma a najednou jsem malého osm týdnů neviděl. To taky bylo těžký.

Přemýšlíte už nad další sezonou?

Všichni spekulují, kdy začne. Já si myslím, že reálný je leden. Pro ty, co v play off skončili pozdě, se pauza bude hodit, ale ostatním teda nezávidím. Budou skoro rok bez hokeje.