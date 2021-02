Česko-slovenská show v NHL: Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka

Souboj Washingtonu s Bostonem připomenul období v NHL na přelomu tisíciletí, kdy český národní tým dominoval na mezinárodním poli a v zámoří působilo v součtu kolem stovky hokejistů z Česka a Slovenska. Duely, ve kterých hráli prim, tak nebyly výjimečné. V posledních letech je tomu bohužel jinak, pondělní konfrontace Capitals s Bruins ale vybočila.



Skóre otevíral ve 14. minutě slovenský veterán Zdeno Chára. Ve 43 letech suverénně nejstarší hráč soutěže střelou od modré čáry překonal svého krajana Jaroslava Haláka a prosadil se tak proti svým bývalým dlouholetým spoluhráčům, kterým dělal i kapitána. O pouhých devět vteřin později Capitals slavili podruhé, když se za asistence Jakuba Vrány (13:26, 0+2, +/-: 0, 3 střely) prosadil Daniel Sprong.

Český útočník domácích navíc neřekl své poslední slovo a na startu druhé třetiny v přesilovce přihrával na trefu na 3:0 od obránce Johna Carlsona. Nulu na kontě českého nováčka v bráně Washingtonu Vítka Vaněčka vymazal až v 33. minutě David Pastrňák (20:00, 2+0, +1, 7 střel). Společně s Alexem Ovečkinem nejlepší kanonýr uplynulého ročníku se premiérové trefy nové sezony dočkal ve druhém startu poté, co úvod vynechal z důvodů rekonvalescence po operaci kyčle. Ve svém první utkání havířovský rodák zaznamenal asistenci a střelecký výčet pak otevřel hned záhy proti Capitals po ráně bez přípravy z mezikruží. A navíc nezůstalo jen u jedné trefy.

V 47. minutě totiž dostal prostor na levém křídle a znova si nabruslil do střelecké pozice mezi kruhy, tentokrát pálil švihem nad vyrážečku českého brankáře. Přihrávka putovala i na konto obránce Jakuba Zbořila (16:49, 0+1, +/-: 0, 1 střela), pro kterého to byl druhý bod začínající kariéry v NHL. Na 3:3 pak vyrovnával v 44. minutě proti přemísťujícímu se Vaněčkovi forvard Craig Smith a rozdílový gól si schoval na 58. minutu obránce Brandon Carlo. Prosadil se ranou z první z pravého kruhu. Tečku za zápasem udělal krátce na to střelou do prázdné klece Brad Marchand, asistoval David Krejčí (18:41, 0+1, +2, 1 střela).

Brankář domácích Vítek Vaněček kryl 28 z 32 střel a přišel tak o svou bodovou sérii na startu kariéry v NHL. První porážku v řádné hrací době s Washingtonem utrpěl až ve svém osmém startu. Pořadí tří hvězd zápasu bylo vyhlášeno následovně: 1. Pastrňák, 2. střelec rozdílové trefy Carlo a 3. Vrána.

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 3:4N (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

04:32 Connor (Scheifele, Wheeler)

13:46 Connor (Morrissey, Wheeler)

58:10 Scheifele (Pionk, Wheeler) Góly:

20:07 Ch. Tanev (E. Lindholm)

46:54 J. Gaudreau (Välimäki, E. Lindholm)

53:45 Mangiapane (Hanifin, M. Tkachuk)

J. Gaudreau Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Forbort, Pionk, Stanley, Beaulieu – Copp, Scheifele, Ehlers – Connor, Stastny, Wheeler – Perreault, Lowry, Appleton – Vesalainen, Harkins, Lewis. Sestavy:

Markström (Rittich) – Giordano, R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Välimäki, N. Nestěrov – J. Gaudreau, Monahan, Mangiapane – M. Tkachuk, E. Lindholm, Dubé – S. Bennett, Backlund, Leivo – Lucic, D. Ryan, Nordström. Rozhodčí: Schlenker, Pollock – Mills, Murchinson

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) Góly:

01:00 Suzuki (J. Anderson, Drouin)

06:10 Lehkonen

16:58 Petry (Byron, Lehkonen)

27:15 Gallagher (Suzuki)

28:40 Petry (Perry, Kotkaniemi)

37:10 Toffoli (S. Weber, Petry) Góly:

08:36 Gaudette

51:49 Beagle (Motte, Edler) Sestavy:

Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, Mete, A. Romanov (A) – Gallagher, Danault, Tatar – J. Anderson, Suzuki, Drouin – Perry, Kotkaniemi, Toffoli (A) – Byron, Evans, Lehkonen. Sestavy:

Holtby (Demko) – Jo. Benn, Q. Hughes, T. Myers, Schmidt, Chatfield, Edler (A) – Höglander, Horvat (C), Pearson – Boeser, E. Pettersson, J. T. Miller – MacEwen, B. Sutter (A), Gaudette – Virtanen, Beagle, Motte. Rozhodčí: Furlatt, Syvret – Brisebois, Cormier

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 3:5 (2:0, 1:1, 0:4) Góly:

13:26 Chára (Hathaway, Dowd)

13:37 Sprong (J. Vrána, Jensen)

28:35 Carlson (J. Vrána) Góly:

32:37 Pastrňák (Marchand)

46:08 Pastrňák (J. Zbořil, McAvoy)

53:07 C. Smith (Lauzon, N. Ritchie)

57:23 Carlo (Kuraly, Wagner)

58:34 Marchand (Krejčí) Sestavy:

Vaněček (C. Anderson) – Chára, Carlson (A), Dillon, T. van Riemsdyk, Orlov, Jensen – Ovečkin (C), Bäckström (A), T. Wilson – Sheary, Oshie, Pánik – Hagelin, Dowd, Hathaway – J. Vrána, Sgarbossa, Sprong. Sestavy:

Halák (T. Rask) – Lauzon, McAvoy, Clifton, Carlo, J. Zbořil, K. Miller – Marchand (A), Bergeron (C), Pastrňák – N. Ritchie, Krejčí (A), C. Smith – Frederic, Coyle, Wagner – Bjork, Kuraly, Kuhlman. Rozhodčí: Lambert, L'Ecuyer – Smith, Fournier

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Góly:

09:13 Palát (Stamkos)

13:59 Gourde (T. Johnson, Cirelli)

19:59 B. Point (M. Joseph, Sergačjov)

27:23 Stamkos (Hedman, Killorn)

59:44 Gourde (Goodrow) Góly:

42:53 Tolvanen (Haula)

45:41 Mikael Granlund (Ellis, Josi) Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh (A), L. Schenn, Sergačjov – Stamkos (C), B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn (A) – Goodrow, Gourde, Coleman – C. Foote, M. Joseph, Maroon. Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), Fabbro, Ekholm, Benning, Tinordi – Arvidsson, Johansen, Cousins – Mikael Granlund, Duchene, F. Forsberg – Tolvanen, Sissons, Trenin – Olivier, Haula, Grimaldi. Rozhodčí: Kozari, O’Rourke – MacPherson, Murray