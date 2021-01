Čtvrtá formace vystřílela New Jersey výhru, Zacha bral jednu asistenci

Buffalo v odvetě s New Jersey dvakrát dokázalo stáhnout trhák soupeře. Po nevydařené první třetině slepenými góly z 35. a 36. minuty srovnali na průběžných 2:2 Curtis Lazar s Rasmusem Dahlinem. V poslední vteřině druhé hrací části ale obraně pláchl Miles Wood a dostal Devils znova do vedení.

To sice druhou využitou přesilovkou domácích v 44. minutě vymazal Rasmus Ristolainen, v závěru ale stříleli góly opět jen hráči New Jersey. V 51. minutě slavil podruhé Michael McLeod a v poslední minutě jej ještě střelou do prázdné klece napodobil parťák ze čtvrté formace Wood.

Asistenci si připsal i Pavel Zacha (15:58, 0+1, +1, 2 střely), jenž měl v průběhu duelu rovněž velkou šanci skórovat. Před odkrytou bránou ovšem v rychlosti nedokázal přesně zamířit. Nakonec ale mohl slavit po výhře 5:3.

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Greiss (Pickard) – Hronek, Nemeth, Stecher, M. Staal, Djoos, DeKeyser – B. Ryan, D. Larkin (C), Bertuzzi – Mantha, Naměstnikov, Hirose – Rasmussen, Filppula, Nielsen (A) – Helm, Glendening (A), Bromé. Sestavy:

Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad (A), Strälman, Nutivaara, Gudas, Yandle – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Hörnqvist, Wennberg, Huberdeau (A) – Tippett, Luostarinen, Vatrano – Heponiemi, Lammikko, Acciari. Rozhodčí: Ghislain Hebert, Jean Hebert – Kovachik, Gibbons

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Reimer (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Skjei, Pesce (A), Gardiner, Bean, H. Fleury – B. McGinn, Aho (A), Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Dzingel, J. Staal (C), Lorentz – Rempal, Geekie, Shore. Sestavy:

Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg (A), Lindell, Oleksiak, Heiskanen, Pysyk, Harley – Gurjanov, Hintz, Ja. Benn – Radulov, Pavelski (A), Kero – Comeau (A), Faksa, Cogliano – Dellandrea, Dowling, Caamano.

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) Góly:

34:11 Lazar (Ristolainen, McCabe)

35:23 Dahlin (Olofsson, Eichel)

43:53 Ristolainen (Olofsson, Eichel) Góly:

00:20 M. McLeod (P. K. Subban, R. Murray)

19:44 J. Hughes (Bratt, T. Smith)

39:59 Wood (Kuokkanen)

50:40 M. McLeod (Wood, Bastian)

59:53 Wood (Zacha, Severson) Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – McCabe, Ristolainen, Irwin, Montour, Dahlin, C. Miller – Mittelstadt, Eichel, Olofsson – Hall, E. Staal, Cozens – Rieder, Eakin, Okposo – Skinner, Lazar, Sheahan. Sestavy:

Comrie (Wedgewood) – R. Murray, P. K. Subban, T. Smith, Severson, D. Kulikov, Tennyson – A. Johnsson, J. Hughes, Bratt – M. Malcev, Zacha, N. Gusev – J. Boqvist, Šarangovič, Kuokkanen – Wood, M. McLeod, Bastian.

