Česko-německý hromotluk a božský Kanaďan zvládli 11 bodů. Čeho jsou ještě schopní?

Všechno to bylo jako za starých časů. Edmonton navlékl retro soupravu s oranžovými kalhoty, výsledek zápasu připomínal také přestřelku obvyklou pro osmdesátá léta NHL.

A mezi všemi vyčnívali dva borci Edmontonu a jedny z největších hvězd zámořské ligy. Leon Draisaitl a Connor McDavid.

Draisaitl šokoval všechny, když byl u většiny gólů svého týmu a z večera si odnesl šest asistencí! To je výkon, který se v NHL naposledy povedl Ericu Lindrosovi za Philadelphia Flyers 26. února 1997 shodou okolností také proti Ottawě.



„Někdy to prostě jde podle vašich představ. Šest bodů je krásných, paráda, o tom nepochybujte. Každopádně jsou z mého pohledu důležitější dva body pro mužstvo,“ prohodil skromně Draisaitl po svém velkolepém představení.

Edmonton čekal na výkon se šesti nahrávkami jediného hráče celých 34 let. Naposledy to dokázal... samozřejmě velikán Gretzky.

„Neměl jsem o tom nejmenší tušení. Abych řekl pravdu, to nejsou věci, kterým bych věnoval příliš velkou pozornost. Raději bych viděl, že máme zápas víc pod kontrolou a tolikrát neinkasujeme,“ dodal.



Každá přihrávka byla úplně jiná. Jednu si připsal díky vyhranému buly, další po vybojovaném puku u mantinelu, potom rozdával chytré a těžké pasy v přesilovkách.



Šesti asistencemi napodobil další legendární hráče NHL i Edmontonu Waynea Gretzkého a Paula Coffeyho. Gretzky dokázal nastřádat v jediném duelu dokonce sedm přihrávek a tento výkon zopakoval hned třikrát během kariéry.



Šest bodů v jediném utkání v minulosti udělal i člen Gretzkého útoku Jari Kurri, během osmdesátých let se to podařilo také dalším hráčům ze slavné edmontonské éry - takhle zazářili Don Ashby, Dave Lumley či Glenn Anderson.

Jeho současný spoluhráč Connor McDavid dosáhl na tuto fantastickou metu 14. ledna 2019, kdy v duelu s Coloradem při výhře 6:2 vstřelil tři góly a další tři zařídil přihrávkami.

Teď zářil společně s Draisaitlem, když dal hezký gól na malém prostoru před brankou a stihl zapsat ještě čtyři asistence. „Zvlášť v přesilovkách se nám dařilo, byli jsme schopní držet puk, vytvářet si spoustu různých šancí... A naše body s Connorem? Takové večery prostě občas přijdou. Snažíme se pomoci týmu co nejlépe, jak můžeme,“ vysvětloval produktivitu Draisaitl.



Nerozluční parťáci z Edmontonu - Connor McDavid a Leon Draisaitl.

NHL se teď v bodování rozdělila na McDavida s Draisaitlem a ty druhé. McDavid vévodí všem s 22 body, jen o jediný méně má druhý Draisaitl. Opora Toronta Mitch Marner je za nimi se 14 body.

McDavid se s osmi brankami dělí o čelo střeleckých tabulek. Draisaitl, jeho německý parťák s českými kořeny, je s patnácti asistencemi první v pořadí nahrávačů.

Tak moc jsou v aktuálním ročníku NHL dominantní, že se zámořští novináři začínají ptát trenéra Davea Tippetta, zda i během zkrácené sezony mohou tihle dva překonat stobodovou hranici.

„Na to je brzy. Zápasy budou stále více těžší a vyrovnanější. Ale tihle kluci jsou výjimeční hokejisté. Mají na to,“ nechal se slyšet.

Draisaitl s McDavidem už svoji extratřídu dávno potvrdili. Víc než body je teď bude zajímat něco mnohem blyštivějšího. Stanley Cup, na který se ve městě čeká přes třicet let. Vždyť i Draisaitlův otec Peter připomínal, že teprve potom je v Edmontonu uznají za opravdové legendy.



„V americkém sportu musíte něco vyhrát. Když se stanete mistrem, všichni si tak velký úspěch pamatují a váží si vás do konce života. Až se jim to podaří, zařadí se v Edmontonu do galerie slavných hráčů,“ tvrdil Draisaitl starší, když do klubu přicházel během podzimu velký kamarád jeho syna Dominik Kahun.

Jistě se teď objeví řada dalších otázek. Co vlastně ještě tyto superhvězdy v NHL dokážou? Dosáhnou na Stanley Cup a založí novou edmontonskou dynastii? Je schopný některý z nich dorovnat či překonat absolutní bodový rekord Darryla Sittlera v jediném zápase, který posbíral 10 bodů?