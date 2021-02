Faksa slavil svůj první gól sezony NHL, Kubalík dvakrát asistoval

Připravujeme podrobnosti.

Chicago - Carolina 3:4N (dom. Kubalík 0+2), St. Louis - Arizona 4:3, Winnipeg - Calgary 3:2 (host. Rittich kryl 25 z 28 střel), Columbus - Dallas 3:6 (host. Faksa 1+0), Montreal - Vancouver 5:3, Colorado - Minnesota 2:1, Edmonton - Ottawa 4:2, Los Angeles - Anaheim 1:3. Utkání NY Islanders - Buffalo, Pittsburgh - New Jersey byla odložena.

Sestavy: M. Högberg (M. Murray) – Reilly, N. Zajcev, Coburn, Gudbranson, Chabot, Zub – B. Tkachuk, Norris, Co. Brown – N. Paul, White, Dadonov – Stützle, Tierney, Batherson – Paquette, Stepan, Watson.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly:

17:45 O'Connor (Sherwood, Makar)

27:09 Ničuškin (Donskoi) Góly:

33:05 Kaprizov (Parise, Mayhew)

Sestavy:

Grubauer (Miska) – Byram, Makar, Timmins, Girard (A), Graves, MacDonald – Landeskog (C), Compher, Rantanen (A) – Saad, Kadri, Burakovsky – Ničuškin, Jost, Donskoi – O'Connor, Dries, Sherwood. Sestavy:

Talbot (Kähkönen) – Suter (A), Spurgeon (C), Brodin, Soucy, Cole, Hunt – Parise (A), Bjugstad, Johnson – Greenway, J. Eriksson Ek, Hartman – Mayhew, V. Rask, Kaprizov – Sturm, Bonino, Rau.

Rozhodčí: Sutherland (CAN), Luxmore (CAN) – Knorr (CAN), Tobias (USA)