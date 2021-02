New York Rangers po čtyřech měsících změnili názor, zbavili se DeAngela

DeAngelo, který byl v minulé sezoně s 15 góly a 38 asistencemi nejproduktivnějším obráncem Rangers, má v novém ročníku na kontě jednu asistenci z šesti zápasů. V hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách má šest záporných bodů.

Před dvěma týdny dostal v derby s Islanders trest za nesportovní chování a pak na dva zápasy vypadl ze sestavy. Po sobotním utkání s Pittsburghem, v němž byl na ledě u čtyř inkasovaných gólů, měl podle amerických médií roztržku s brankářem Alexandarem Georgijevem.

„Tady nejde o jeden incident, o jednu věc. Klub měl pocit, že tenhle krok je nyní to nejlepší a uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl trenér Rangers David Quinn. Ostatní týmy NHL mohou po DeAngelovi sáhnou do pondělí.

DeAngelo působí v Rangers od roku 2017, předtím byl hráčem Arizony.