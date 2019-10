ZÁPISNÍK: Zápas NHL v Praze. Bude lepší než předchozí představení?

Chicago vs. Philadelphia Online reportáž v pátek od 20 hodin

Při prvním představení NHL v roce 2008 bylo publikum plné zklamaných, neboť mnozí dali na jaře tisíce za vstupenky na Jágra, který však přes léto „prchnul“ z Rangers do Omsku. Na ledě to byla při úvodním mači proti Tampě nuda, hlediště na konci pískalo a The New Times referovaly: „Lidi křičeli: My chceme hokej.“

Komentátor Pavel Richter glosoval, že „tempo odpovídalo přáteláku druhé ligy“ a já sám jsem psal: „Jako by do Prahy dorazil Disneyland a jeho největší atrakcí byl jen řetízkový kolotoč.“ Ano, druhý ze zápasů už byl lepší, ale...

Další zastavení o dva roky později bylo co do provedení lepší, jenže na Boston s Phoenixem nebylo vyprodáno a na scéně chyběly zářivé hvězdy. Tehdy osmnáctiletý Tyler Seguin tu dal první gól v NHL, Brad Marchand se krčil ve čtvrté lajně a též Oliver Ekman-Larsson byl nováčkem.

Tentokrát tu NHL sice odehraje „jen“ jeden zápas, jenže staromilce může těšit, že jde o dva tradiční kluby. Jonathan Toews vyhrál Stanley Cup, olympiádu i mistrovství světa, Patrick Kane je hokejovou celebritou a Claude Giroux už zažil stobodovou sezonu. Jakub Voráček je kapitánem reprezentace a vedle Pastrňáka a Hertla jeden ze současné české „svaté trojice“ za mořem. Je komu fandit.

Voráček tvrdí, že Flyers a Blackhawks sází na ofenzivní pojetí, se kterým (snad) vyrukují i teď. Dokonce i Nova bere zápas za výjimečný a nabídne ho živě na svém hlavním kanále. Tak snad to po Babovřeskách, kterým patřily zářijové pátky, bude úchvatnější podívaná.