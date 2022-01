V prvním kole draftu NHL se čeká víc Slováků než Švédů. A až tři Češi

Mistrovství světa juniorů bývá indikátorem šancí jednotlivých hráčů na draftu do hokejové NHL, avšak letos se nedohrálo. I tak ale organizace vydávají v polovině sezony své žebříčky a nechybí ani ten od McKenzieho z kanadské televizní stanice TSN.

V něm figuruje na sedmém místě obránce David Jiříček, na třicítce najdeme Matyáše Šapovaliva, šanci na první kolo má i Jiří Kulich.

Žebříček Boba McKenzieho uznávaného novináře TSN 1. Shane Wright (Kan.)

2. Logan Cooley, (USA)

3. Joakim Kemell, (Fin.)

4. Matt Savoie, (Kan.)

5. Juraj Slafkovský, (SR)

6. Ivan Mirošničenko, (Rus.)

7. David Jiříček, ČESKO

8. Danila Jurov, (Rus.)

9. Šimon Nemec, (SR)

10. Conor Geekie, (Kan.)

30. Matyáš Šapovaliv, ČESKO

40. Jiří Kulich, ČESKO

54. Tomáš Hamara, ČESKO

Jiříčkovi patří umístění krátce za nejlepší pětkou, zároveň je nejvýše postaveným obráncem v žebříčku.

„Jiříček má skvělé individuální schopnosti, díky nimž dokáže soupeře donutit k chybám. Má přehled ve hře a tvrdou střelu. Jeho bruslení neoslní, ale na svou velikost se pohybuje dostatečně dobře. Předpokládá se, že v NHL bude obráncem do prvního páru,“ píše o něm Corey Pronman z The Athletic.

Na juniorském šampionátu si přivodil zranění kolena, které ho může vyřadit ze hry až na tři měsíce.

„V tuto chvíli se skauti příliš neobávají, že zranění negativně ovlivní jeho draftové šance,“ přináší dobrou zprávu McKenzie.

Tuto informaci pro iDNES.cz potvrdil také český skaut Chicaga Blackhawks Karel Pavlík.

„U takového hráče zranění nemá vliv. Známe ho dlouho a už je nějakou dobu v povědomí. Navíc je ročník 2003 a žádná mezinárodní akce už by pro něj stejně nebyla,“ říká.

McKenzieho žebříček je složen na základě listů deseti skautů týmů NHL. Jeden z nich má Jiříčka na svém seznamu dokonce jako druhého v celkovém pořadí.

Pokud by tento tým vybíral skutečně jako druhý a Jiříčka zvolil, šlo by o nejvýše umístěného českého hráče na draftu do NHL od roku 1999, kdy se stal jedničkou Patrik Štefan.

Zároveň Češi čekají na hráče v prvním kole draftu už čtvrtým rokem, naposledy v roce 2018 byli vybráni hned dva - Filip Zadina Detroitem jako šestý a Martin Kaut Coloradem coby šestnáctý.

A i letos mohou prvním kolem projít hned dva Češi.

Tím druhým je pro fanouška extraligy neznámý Matyáš Šapovaliv.

Rodák z Kladna odešel před sezonou do Severní Ameriky, kde nyní působí v Saginaw Spirit hrající ontarijskou juniorskou ligu. Po pomalejším rozjezdu se mu začíná dařit, což se odrazilo také na vzestupu v předdraftových žebříčcích.

„V Saginaw hraje v průměru přes dvacet dva minut za zápas, na ledě je při veškerých důležitých situacích. Trenér mu velmi důvěřuje,“ pochvaluje si hráčův agent Martin Podlešák.

„Pro mě osobně není překvapení, že se objevuje v žebříčcích tak vysoko. Jeho kvality by se ukázaly už během mistrovství osmnáctek v Dallasu, ale bohužel neměl žádnou herní praxi, protože se juniorka v Česku nehrála a v áčku Kladna nedostával prakticky žádný prostor,“ objasňuje jeden z hlavních důvodů odchodu do zámoří.

Kromě herního vytížení se Šapovalivovi daří i bodově. Za 31 zápasů stihl nasbírat 26 bodů za deset gólů a šestnáct nahrávek.

„V klubu přesně věděli, jaký hráč k nim jde. A my věděli, jaký hokej trenér Chris Lazary vyžaduje a chce v sezoně aplikovat. Je naprosto identický s evropským stylem. Hodně přihrávek, vypracování kvalitních šancí, hodně bruslení a kombinací. Matyášovi to absolutně vyhovuje,“ říká Podlešák.

Šapovaliva navíc zařadil NHL Central Scouting na třinácté místo mezi hráči, kteří působí v zámoří.

Jistou šanci má stále i Jiří Kulich. Přestože ho McKenzie zařadil na čtyřicáté místo, tedy osm pozic za hranicí prvního kola, chce se mezi nejlepší dvaatřicítku dostat.

„Určitě budu spokojený s jakýmkoli místem, ale mým cílem je první kolo,“ upozornil Kulich.

Do draftu zbývá stále více než pět měsíců a Kulich má před sebou ještě několik zápasů v extralize.

„Žebříčky se snažím nevnímat, protože sezona je ještě de facto dlouhá a predikce se dost mění,“ ví.

Aktuálně v dresu Karlových Varů posbíral jedenáct bodů, pravidelně hraje za reprezentaci do osmnácti let a důležitou roli měl i na šampionátu juniorů.

„Udělal na mě velký dojem jako tvůrce hry a myslím, že může být dobrým centrem druhé nebo třetí lajny v NHL, protože dokáže vytvářet velké množství šancí svým spoluhráčům,“ prohlásil po mistrovství pro iDNES.cz novinář Steven Ellis z The Hockey News.

„Je těžké odhadnout, který z dvojice Kulich - Šapovaliv bude draftován výš. Navíc Matyáše tak často nevidím, ale zlepšení je u něj patrné,“ míní skaut Pavlík.

Kromě Jiříčka, Šapovaliva a Kulicha se do nejlepší osmdesátky hokejistů vešel ještě Tomáš Hamara, kterého expert televizní stanice TSN zařadil na 54. místo.

Úspěšní byli také Slováci, kteří v nejlepší desítce mají dokonce dva jedince.

Na páté pozici se umístil Juraj Slafkovský. Dva ze skautů ho zařadili dokonce hned za nejlepšího Shanea Wrighta.

„Slafkovského kombinace rychlosti, dovedností a především výšky je mezi útočníky v první desítce tohoto draftu vzácností,“ myslí si McKenzie.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský útočí v zápase s Velkou Británií.

„Slafkovský má všechny přednosti, které hledáte u špičkového útočníka NHL. Dokáže překonávat soupeře rychlostí a šikovností, využívá techniku i sílu, aby obešel obránce. Umí také dobře zakládat a zakončovat akce. Vidím v něm budoucí křídlo do první lajny,“ píše o něm Pronman.

Nejlepším obráncem na žebříčku je Čech Jiříček, druhým slovenský Šimon Nemec. Patří mu celková devátá příčka.

„Nemec je šikovný obousměrný obránce, který se umí pohybovat s pukem a má útočné sklony. Není sice tak velký a fyzicky průbojný jako Jiříček, ale i tak hraje solidně bez puku,“ vytyčuje jeho přednosti McKenzie.

Zároveň doplňuje, že se skauti ve svých názorech poměrně liší. „Čtyři z deseti zařadili Nemce do první pětky, ale čtyři ho zároveň zařadili těsně mimo první desítku.“

To Pavlík ho v první desítce vidí.

„Ve slovenské extralize si vede velice dobře, navíc má za sebou už několik startů za seniorskou reprezentaci. Určitě bude draftován v první desítce,“ tvrdí.

Ještě před Šapovalivem najdeme dalšího Slováka. Tím je na 22. pozici Filip Mešár hrající v Popradu.

Na pozicích pro první kolo se v McKenzieho žebříčku nachází devět Kanaďanů, osm Američanů, pět Rusů a tři Slováci. Dva hráče v něm mají Češi, Švédové a Finové, jednoho pak Rakušané.