Kulich mezi juniorskou elitou obstál. Budoucí druhý centr v NHL, míní expert

Kulich neměl čas na to, aby se rozkoukal, rovnou čelil silným Kanaďanům. Nastoupil vedle Michala Guta s Jakubem Brabencem. Na ledě strávil přes sedmnáct minut, pouze tři útočníci odehráli víc.

„Ze začátku jsem byl nervózní, proti Kanadě jsem nikdy nehrál. Rozhodně šlo o nejtěžší a nejrychlejší zápas v mé kariéře,“ přiznával při online rozhovoru s novináři Kulich.

„Šlo o takové otevření dveří, jak to vypadá ve světě,“ popisuje Antoš. „Pro něj je nejdůležitější, aby viděl, jak hrají ostatní hráči. Ví, kde má přidat a jestli s nimi rychlostně a střelecky stíhal.“

A minimálně s prvním atributem Kulich podle svých slov neměl problém.

„Rychlostně jsem se Kanaďanům podle mě dokázal vyrovnat, nicméně zápas mi ukázal, že se musím zlepšit v bruslení celkově. Stejně tak ve fyzické hře a individuálních dovednostech,“ zůstává kritický.

„Na bruslení musí zapracovat, především na akceleraci a síle skluzu,“ potvrzuje pro iDNES.cz slova Kulicha specialista Ellis. Na jeho hře ale nenašel jiné slabiny.

„Jako tvůrce hry na mě dělá velký dojem a myslím, že může být dobrým centrem druhé nebo třetí lajny v NHL, protože dokáže vytvářet velké množství šancí svým spoluhráčům,“ nešetří chválou.

A pokračuje: „Na svůj věk je mimořádné inteligentní. Dokáže správně načasovat střelu a tlačit se do středu kluziště. Neodevzdává lacině puky. Každý jeho krok na ledě se zdá být dopředu precizně naplánován.“

Kulich působil na šampionátu v Kanadě, který se kvůli koronavirovým případům nedohrál, na Ellise velmi sebevědomě, nebylo na něm poznat, že je z českého týmu nejmladší.

„Hráči z Evropy se musí vyrovnat s úzkým kluzištěm a prostorovým tlakem. Musel to pro něj být křest ohněm,“ hledá pochopení Antoš. „Neříkám, že všem vyrazil dech, ale určitě nepropadl,“ dodává.

„Ze začátku jsem si myslel, že bych mohl mít navrch, ale naopak jsem nestíhal. Mistrovství světa juniorů je o dva levely výš oproti extralize. Tempo je rychlejší, ale je to hlavně užším hřištěm,“ uznává sám Kulich, jenž v Česku hraje za Karlovy Vary.

Ve druhém utkání Češi vyzvali Němce a na povedený výkon ze souboje s Kanadou nenavázali. Herně se trápili a nakonec se museli spokojit pouze s jedním bodem z prodloužení.

Kulich měl pár gólových šancí, ale prosadit se nedokázal. Nejaktivnější byl ve druhé dvacetiminutovce, kde na branku soupeře vyslal hned pět střeleckých pokusů.

Jiří Kulich na MS juniorů 2022 Góly: 0

Asistence: 0

Střely: 7 (3. v týmu)

Čas na ledě: 31:16 (5. mezi útočníky)

plus/mínus: +2 (1. v týmu)

„Nejtěžší bylo zvyknout si na rychlost a počet soubojů, kterých je na úzkém hřišti skutečně hodně,“ říká.

Přestože byl Kulich nejmladším členem týmu, od trenéra Karla Mlejnka dostal velký prostor. Po dvou zápasech byl pátým nejvytěžovanějším českým útočníkem.

„Přiznám se, že jsem docela čekal, že takový prostor dostane. Viděl jsem ho hrát v extralize, kde ho trenéři v prvních zápasech stahovali ze sestavy, ale postupem času šel nahoru a situace sám zvládal. Dohrával i důležitá utkání. Kulich se posouval rychle a je dobře, že mu dal šanci i trenér Mlejnek na mistrovství. Je ale na začátku cesty, má před sebou další roky tréninku,“ ví Antoš.

Kde tedy vidí expert České televize Kulichovy největší přednosti?

„Ve čtení hry a že se nebojí vzít hru na sebe a jít do zakončení. Nebojí se rozhodnout zápas, nepřehazuje alibisticky puky. V klíčový moment vystřelí, nebo naopak udělá kličku, která všechny překvapí. To musíme chtít od mladých hráčů vidět. Párkrát se jim to nepovede, ale dvakrát třeba ano. A tím, že se mu dařilo dávat v extralize góly, si klid v zakončení přenesl i na šampionát,“ zakončuje Antoš.