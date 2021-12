Smutek dvacítky: naskočili by klidně z pokoje. Expert kritizuje organizátory

„Měli jsme s kluky skupinový hovor, kde jsme jim museli oznámit předčasný konec turnaje. Nechtěli jsme, aby informaci věděla dřív média,“ řekl na online tiskové konferenci s novináři Mlejnek.

„Poté jsem samostatně volal klukům, se kterými jsem měl tu čest strávit dvě sezony,“ pokračoval zdrceně.

Jako prvnímu se ozval kapitánovi Janu Myšákovi a několikrát mu poděkoval. Následovalo online setkání s Michaelem Krutilem, Michalem Gutem, Pavlem Novákem a Janem Bednářem.

Jako poslední se soukromého hovoru dočkal Stanislav Svozil.

„Standa může potenciálně zasáhnout do šampionátu i v následující sezoně. Velký dík klukům, za dvě sezony pro národní tým odpracovali, co mohli,“ říká Mlejnek hrdě.

Svozil se totiž narodil v roce 2003, tudíž může pomýšlet na nominaci i pro mistrovství světa 2023. Výše zmiňovaní už ne.

„Je to hodně velká smůla hlavně pro ročník 2002. Z těch, co jsem vyjmenoval, tak ti byli alespoň na loňském šampionátu dvacetiletých. S nimi jsem mluvil přes FaceTime. S dalšími to nechám na později, nebo možná i na osobní setkání, až se budeme balit v kabině,“ hlásí.

Přestože se situace s koronavirem v dějišti turnaje zhoršovala, nikdo nepředpokládal, že to dojde až tak daleko.

„Když jsme sem letěli, tak jsem si myslel, že není možné, aby se turnaj rušil. Navíc když se loňský turnaj dohrál a teď ještě museli být všichni účastníci očkovaní. Říkal jsem si, že je jasné, že se dohraje – svět se naučil žít s covidem, svět se naočkoval. Teď je to diametrálně odlišné než 15. prosince na letišti,“ nechápe Mlejnek.

Hokejoví junioři stále čekají na výsledky PCR testů. Pokud budou negativní, jedna skupina odletí charterovým letem 31. prosince do Evropy, to zajišťuje Mezinárodní hokejová federace (IIHF).

„Zbylým Čechům, kteří působí v zámoří, se aktuálně zařizují letenky k návratu do klubů,“ řekl pro iDNES.cz generální sekretář svazu Martin Urban.

Ten také připustil, že opatření proti covidu opravdu nebyla tak přísná jako loni. „Zřejmě se domnívali, když se účastníci naočkují, že by se nemělo nic stát. Týmy podmínky dodržovaly. Jenže je tu nová varianta omikron, byť samozřejmě nevím, jestli zrovna tahle to způsobila.“

Slova Urbana potvrzuje také Mlejnek: „Opatření nebyla tak drsná jako loni. Loni kolem hotelů bylo pletivo a dovnitř nikoho nepustili. Letos pro nás byl vymezený prostor jen na našem patře. Nebyla žádná opatření třeba na recepci. My jsme ale vše dodržovali.“

„Totálně podceněná organizace ze strany IIHF,“ kritizuje pro iDNES.cz expert Milan Antoš. „Nepřijde mi správné ukončit turnaj, vždyť ani nevíme, jestli pozitivně testovaní hráči měli nějaké příznaky. Jestli to nebylo tak, že jim strčili špejli do nosu a pak jim řekli: Pardon, ten test se nepovedl. Je to hrozná škoda.“

Události posledního dne turnaje postupně

Juniory a hlavně trenéra českého týmu nečekalo ve středu hezké probuzení. Ještě před snídaní mu zazvonil mobil, volal manažer dvacítky Otakar Černý a přinesl informaci o jednom pozitivně testovaném hráči.

„Hráči byli okamžitě informováni, že musí zůstat v karanténě na pokojích. Dostali jsme jídlo za dveře, což za poslední dva roky samozřejmě známe,“ objasňuje Mlejnek.

V jedenáct hodin dopoledne následoval videohovor s hráči.

„Popsali jsme jim, jaká je situace, že se čeká na výsledek testování, které proběhlo kolem desáté hodiny. Výsledky jsme měli znát ve čtvrtek ráno a ve stejnou dobu mělo rychle proběhnout druhé testování,“ pokračuje.

Druhý negativní test by umožnil hráčům nastoupit do zápasu s Rakouskem. Výsledky by zřejmě nepřišly včas a utkání se mělo posouvat na večerní hodiny.

„Byli jsme připraveni do utkání s Rakouskem naskočit rovnou z pokoje, těšili jsme se a věřili, že to tak dopadne,“ tvrdí.

Ještě před tímto duelem mělo čekat národní tým Finsko. Kvůli jednomu pozitivnímu nálezu ale musel být tento zápas kontumován 1:0 ve prospěch soupeře.

„Pocit to nebyl dobrý, na utkání jsme se poctivě připravovali, s hráči jsme ještě večer měli čtyřicetiminutový mítink. Těšili jsme se na zápas i soupeře, se kterým jsme v letošní sezoně hráli velmi solidní utkání,“ míní.

Okolo půl jedné místního času vedení turnaje zrušilo také zápas Ruska se Slovenskem.

„Krátce poté se mnou mluvil Ota Černý podruhé. Říkal mi, že se sejde direktoriát turnaje. A ten v jednu hodinu rozhodl...,“ zakončil Mlejnek smutně.