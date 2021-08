Stříbro a nebývalá chvála. Slovenským hvězdičkám předpovídají slavné zítřky

Slováci na tradičním turnaji hokejistů do osmnácti let dosud získali dva bronzy, ten poslední až v roce 1998, přičemž tehdy se účastnili jen čtyři národy: Bělorusové, Češi, Kanaďané a právě Slováci.



Repete i na MS? Jak se to vezme. Mladí Slováci budou největším favoritem, nicméně půjde jen o turnaj druhé divize ve Spišské Nové Vsi, kde budou bojovat o postup s Kazachstánem, Norskem, Dánskem, Francií a Japonskem.



Na další medaili si museli počkat do minulé soboty, kdy ve finále podlehli Rusku 2:7.

Až na tenhle krutý výsledek předvedli výtečný turnaj. Zaskvěli se před přítomnými skauty klubů NHL, atakovali rekordy.

Nade všechny vystoupali dva. Obránce Nemec, který sbíral zkušenosti už na letošním mistrovství světa juniorů i seniorském šampionátu, a útočník Dvorský.

„Nemec byl jednoznačně nejlepším obráncem turnaje,“ prohlásil expert na mládež ze serveru The Athletic Corey Pronman.

Líbil se také Tonymu Ferrarimu z The Hockey News. „Nemec podával na svůj věk neuvěřitelně vyrovnané výkony. Jeho přihrávky patří k nejlepším ze všech obránců z ročníku 2004 a díky solidní fyzické zdatnosti v kombinaci s dobrou prací s holí nebude muset Nemec dlouho čekat, až uslyší své jméno na draftu NHL příští rok v Montrealu,“ napsal.



Hrál skvěle, přesto se v týmu našla ještě větší hvězda. Nebo spíše hvězdička: šestnáctiletý Dvorský.

V pěti zápasech nastřílel osm gólů, přidal čtyři asistence a nebýt ruského kanonýra Matveje Mičkova, který zaznamenal ještě o jednu nahrávku více, držel by historický rekord v počtu bodů mladičký Slovák.

Rekord Hlinkova memoriálu dosud držel Kanaďan Cole Perfetti s 12 body z roku 2020. I takový Crosby, který se turnaje účastnil dva roky před draftem do NHL, posbíral v roce 2003 jen šest bodů. Dvorský tak zdvojnásobil bodový záznam jednoho z nejlepších Kanaďanů historie.

Za rozvoj vděčí Švédsku, kde Dvorský žije od devíti let. Letos si výjimečně odskočil do slovenské extraligy a ve věku 15 let a 232 dní se stal nejmladším střelcem historie ligy.

Vedle Dvorského a Nemce vynikl i Juraj Slafkovský, který se v bodování (9 bodů) držel v závěsu mladšího Dvorského. Podle Pronmana má Slafkovský dokonce ještě větší kvality než Nemec.

Výkony na turnaji napovídají tomu, že Slováky mohou v dalších letech čekat výjimečné drafty do NHL. Mohl by se třeba opakovat rok 2005, kdy prvním kolem prošli hned dva - Marek Zagrapan a Vladimír Mihálik.

Může být dokonce ještě líp? Vůbec nejvýš se na draftu ze Slovenska ocitl v roce 2000 Marián Gáborík, na pódium tehdy vystoupal jako třetí v pořadí. Podaří se Nemcovi, Slafkovskému nebo v roce 2022 Dvorskému Gáboríka překonat?

Podle Pronmana má největší naději Slafkovský.

„Slafkovský je dvoumetrový útočník, který na tak velkého kluka velmi dobře bruslí, má navíc skvělé dovednosti s pukem, tvrdou střelu, umí tvořit hru a nevyhýbá se fyzické hře. Někteří skauti naznačují, že by mohl být ve hře o druhé nebo třetí místo na příštím draftu,“ píše.

I díky jeho devíti bodům si Slováci došli pro medaili. Cesta k ní vedla přes mnohem složitější překážky než před 21 lety. Ve skupině si slovenská osmnáctka nejprve poradila se Spojenými státy 5:2, posléze rozdrtila Němce 12:2 a v souboji o postup do semifinále z prvního místa ve skupině porazila Švédsko 4:3.

Původ turnaje V začátcích v roce 1991 se turnaje účastnily čtyři země – Sovětský svaz/Rusko, Spojené státy, Kanada a Japonsko. To v roce 1992 šokovalo Američany a získalo bronz. Česko se na turnaji objevilo poprvé v roce 1997.

V semifinále ji čekali Finové, kteří přemohli český výběr po nájezdech 4:3. Pro Slováky snadná práce. Výhra 6:2 je dovedla do finále.

Až ve finále Slovákům turnaj trochu zhořkl, od Rusů schytali debakl 2:7.

Letošního ročníku se kvůli obavám z vládních restrikcí nezúčastnili Kanaďané, kteří uspořádali vlastní kemp, kde změřily síly tamní výběry do osmnácti a dvaceti let.

Podle Thomase Roosta z NHL Central Scouting bude mít takové rozhodnutí dohru a tradiční turnaj by mohl příští rok vypadat zcela jinak. Mezi evropskými týmy podle něj kolují spekulace, že neplánují letět na příští ročník do Kanady a místo toho si uspořádají vlastní turnaj na starém kontinentu.

Organizátor Hlinka Gretzky Cupu Radim Prusenovský zvěsti vyvrátil. „Jedná se o nepodložené spekulace, které nemají reálný základ,“ řekl.