Talent, který tu roky nebyl. Chci být další Čech v NHL, říká Jiříček

I proto už minulý týden na nominační tiskovce k turnaji Karjala reprezentační trenér Filip Pešán vyhlásil: „Chceme ho otestovat na nejvyšší úrovni. Měl by odehrát všechna tři utkání. Prostor dostane na přesilovkách i v oslabení.“

A při pondělním srazu v pražské Tipsport areně Pešán myšlenku ještě rozváděl: „Jeho hra se mi líbí. Pokud máme takhle mladého talentovaného hráče, byl by hřích mu nedat prostor, abychom mu pomohli ukázat se světovému hokeji. Může pak být i sebevědomější. Zároveň ale nepatří mezi hráče, kterému by to stouplo do hlavy.“