Desítky skautů z NHL na zápase nižší divize MS. Slovenští mladíci lákají

Mladí slovenští hokejisté opět potvrdili, že zájem o jejich služby je velký. Na domácím turnaji bojují o návrat do elitní skupiny světového šampionátu do osmnácti let.

Druhý zápas proti Norsku zaplnili tribunu skauti klubů z NHL a mezi nimi i několik Čechů, například Jiří Hrdina, Vladimír Havlůj nebo Milan Tichý.

Největší pozornost přitahoval obránce Šimon Nemec, který se v mnohých předdraftových žebříčcích objevuje v první pětici.

„Nevidím důvod, proč by Nemec neměl být v první pětce. Jedná se o kluka, který vypadá o třídu výš než jeho vrstevníci, navíc už se udržel v seniorské reprezentaci. Myslím si, že má opravdu velkou šanci stát se nejlepším obráncem ze Slovenska od dob Zdena Cháry,“ chválil Nemce specialista na mladé hráče z The Athletic Scott Wheeler.

Obránce Šimon Nemec míří na branku Norska v zápas MS do 18 let nižší divize.

Přitom právě Nemec do zápasu nemusel vůbec nastoupit. Společně se spoluhráčem Adamem Sýkorou bojují za Nitru v semifinále slovenské extraligy proti Zvolenu. Během dvoudenní pauzy mezi druhým a třetím utkání série si odskočili na mistrovství světa do Piešťan.

Šlo o kompromis mezi svazem a klubem, který oba hráče uvolnil pouze na jeden zápas.

Jak Nemec, tak Sýkora přispěli v zápase proti Norům k výhře 5:2 po dvou kanadských bodech.

Podobně nadějnou pozici na draftu jako Nemec by mohl mít za rok i další mladík Dalibor Dvorský. Teprve šestnáctiletý útočník hraje švédskou juniorskou soutěž, kde si drží bilanci jednoho a půl bodu na zápas.

Naopak Slovákům chyběl fantom olympijských her v Pekingu Juraj Slafkovský, který stále ještě válčí s TPS Turku v play off finské ligy.

Slováky po výhrách nad Japonskem (8:2) a Norskem (5:2) čekají ještě utkání s Francií, Dánskem a Kazachstánem. První místo jim garantuje návrat do elitní divize.