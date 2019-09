Zelenáč na lavičce zvedá hokejové Chicago. Cepuje i dva Čechy

O to větší šok způsobil jeho loňský listopadový vyhazov po mizerném vstupu do sezony. „V našem byznysu neexistuje nic jako překvapení,“ neprožíval svůj vyhazov Quenneville, nyní nový trenér Floridy.

Trénink hokejistů z NHL. K ledu už koupíte lístky jen u nás a navíc se slevou Exkluzivně s 30% slevou pro členy klubu iDNES Premium

Mezitím načínal tehdy třiatřicetiletý Jeremy Colliton svou druhou sezonu coby hlavní kouč chicagské farmy v Rockfordu. S týmem v předchozím ročníku dokráčel až do finále konference AHL. Slušný počin na trenérského zelenáče, který se předtím čtyři roky zaučoval ve Švédsku. Pokládalo by se za fantastický úspěch, kdyby se této metě znovu přiblížil.

Jenže na podzim 2018, zhruba měsíc po startu nové sezony, dostal Colliton mnohem zajímavější možnost: vést Blackhawks v NHL.

„Tak brzo jsem to nečekal. Chtěl jsem být poblíž Joela, abych se od něj naučil, jak vítězit. Najednou jsem dostal jeho flek,“ vzpomíná „mladíček“ mezi trenéry. Mimochodem, historickému primátu ligy byl hodně daleko - v roce 1979 se ujal Washingtonu jistý Gary Green ve věku pouhých 26 let.

Nic nefunguje věčně

Když Colliton převzal Chicago, měl na soupisce čtyři borce starší, než byl on sám, v čele s ostříleným bekem Duncanem Keithem. A kdo ví, jak by na tom vůbec kanadský kouč byl, kdyby v současné NHL nevládl omlazovací trend.

Stejnou tendenci ovšem může mezi trenéry ztělesňovat i sám Colliton. „Musíte se neustále vyvíjet, posouvat se. Co zabírá dnes, nemusí vůbec fungovat zítra. Platí to pro losery i pro týmy, které vyhrávají,“ míní Colliton.

TO UŽ JE MINULOST. Richard Pánik (14) přijímá pokyny od chicagského trenéra Joela Quennevilla.

V době jeho nástupu k Blackhawks platil rozhodně ten první příměr. Podobný vzestup, jako se povedl šampionům ze St. Louis, sice Colliton za pár měsíců nevykouzlil, ale obstál velice solidně. V druhé polovině sezony dokázal vybičovat mužstvo k několika vítězným šňůrám a hranice pro postup do play off nakonec nezůstala tak daleko.

„Zvedli jsme se o několik úrovní. Povedený závěr sezony nám teď může jenom prospět,“ říká Colliton, jehož tým v neděli v Berlíně porazil v přípravném zápase místní Eisbären 3:1.

Ve své práci sází raději na dialog s hráči než na zarputilé prosazování vlastního názoru. Na svou stranu rychle dostal nováčky i mazáky, kteří pod Quennevillem strávili své nejlepší sezony. Zásadní roli v tom hraje mladý věk, s nímž se pojí i fakt, že relativně nedávno hokej sám hrál.

Philadelphský gólman Carter Hart zasahuje proti Davidu Kämpfovi z Chicaga.

Po výluce v roce 2005 se marně pokoušel usadit v prvním týmu New York Islanders. V NHL za ně nakonec odehrál 57 zápasů, kvůli zranění pak po roce 2012 odsunul hráčskou kariéru do ústraní definitivně.

Stále čerstvé hráčské zkušenosti z práce pod jinými trenéry se však snaží přenášet do své současné praxe. „Řekl bych dokonce, že je to má největší přednost. Vím, jak se hráči cítí. Proto řídím chod mužstva tak, aby z toho měli i oni dobrý pocit. Také nemám jednu nastavenou cestu, které bych se musel za každou cenu držet. Chci být prostě efektivní,“ je otevřený prospěšným změnám všeho druhu Colliton.

V čem jsou silní Kubalík a Kämpf?

Ale nemyslete si, že je to učiněný dobráček, který místo nepříjemných rozhodnutí volí samé kompromisy. Za poslední měsíc si mohl poprvé naplno vyzkoušet, jaké to je provádět řezy v nabité sestavě mužstva NHL, kde se na jedno místo tlačí hned několik namotivovaných hokejistů. „Nemá cenu kolem něčeho kličkovat, lepší je jít hned s pravdou ven. Není to sranda, ale ocení to obě strany. Upřímností vyjádříte respekt,“ říká Colliton.

Mezi těmi, kteří prošli nemilosrdným sítem, jsou čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf. Zejména kanonýr Kubalík skvělými výkony v přípravě naznačil, že je připravený využít svůj střelecký um mezi světovou špičkou.

Dominik Kubalík v dresu Chicaga.

„Pomáhá mu, že hrál v Americe už jako junior, zvykl si rychle. Má vytříbený útočný cit a fantastickou střelu. A když není u puku, pořád maká a forčekuje. Líbí se mi,“ chválí českého střelce Colliton.

Kämpf má trochu odlišnou roli, přestože v neděli skóroval, ale kouč by chtěl vidět krajany pohromadě.„David je dobrý do oslabení, pomáhá s přechodem z obranného pásma. Chtěli bychom je oba využít ve formaci, která zahrozí v útoku a zároveň dokáže zkrotit hvězdy soupeře. To my trenéři máme rádi,“ naznačil kouč.

České duo ho může potěšit také v pátek v Praze, kde Chicago zahájí sezonu střetnutím s Philadelphií.