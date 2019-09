A teď Praha! jásá české duo z Chicaga. Půjde se na pivo i na Ligu mistrů

Dobré zprávy se pozvolna rýsovaly už od úvodu přípravného kempu. Centr Kämpf a americký křídelník Brandon Saad k sobě přibrali ostrostřelce Kubalíka a nová lajna začala šlapat okamžitě. Když hráli zápas všichni tři, nebylo potřeba fungující stroj rozbíjet.

Stejně jako v neděli večer v Berlíně, kde Blackhawks za ohlušujících chorálů fanoušků přehráli v tuhé bitvě domácí Eisbären 3:1. „Seděl jsem na střídačce a říkal si: Konečně správná atmosféra!“ vyprávěl už v pozápasovém mumraji šatny Kämpf, autor trefy do prázdné branky. „Ostatní kluci z toho byli nejdřív trochu vyjukaní, ale rychle si na to zvykli.“

Hráči Chicaga se v Mercedes-Benz Areně těšili paradoxně místy větší přízni publika. „Takové prostředí mě nakopává ještě víc, užíval jsem si to,“ těšilo Kubalíka.

Ještě větší radost má ale z toho, že se mu povedlo po příchodu ze Švýcarska najít pevné místo v sestavě Blackhawks. „Ten hlavní tlak už je pryč. Teď už si můžu užívat každý den s týmem, každé střídání. Po nějaké době to z člověka spadne,“ ulevilo se Kubalíkovi.

Svou pozici v klubu posílil i Kämpf, jenž vstupuje do své třetí sezony v Chicagu. „Moje role je určitě někde jinde, než byla na začátku, vnímám to. Teď jen nepolevit a pokračovat dál,“ nenechává se strhnout týmový expert na oslabení. „Toho ze mě vlastně udělal hned na začátku trenér. Ale i když je to těžká práce, jsem za ni rád a beru to.“

Pivo, guláš a fotbal

Ač jsou na tom věkově téměř stejně, služebně je Kämpf v NHL o dost zkušenější než nový parťák Kubalík. K tomu se vážou i příslušné povinnosti jako seznámení s chodem klubu nebo životem ve městě. „Do toho mu dělám taxikáře, protože ještě nemá auto. Taky apartmán má ve stejné budově, na gauči u mě naštěstí nespí,“ směje se na krajanův účet Kämpf.

Na čem se oba naprosto shodnou, je radost z toho, že zahájí úvodní ročník NHL střetnutím v Praze. Už v pátek nastoupí Blackhawks v O 2 aréně proti Philadelphii a pro české hokejisty ve službách obou celků to bude velká událost.

„Ani nevím, co k tomu říct, tak strašně se těším,“ přiznává Kubalík, který už stihl spoluhráčům doporučit guláš a pivo. „Kluci se mě ptali. Za ty tři dny, co v Praze budeme, si určitě každý najde něco svého.“

Kromě gastronomie mají čeští „hostitelé“ políčeno také na středeční fotbalový duel Ligy mistrů mezi pražskou Slavií a Borussií Dortmund. „Mě jako Plzeňáka samozřejmě mrzí, že tam není Viktorka, ale i tak to bude událost,“ vyhlíží prestižní duel Kubalík.

„Já ještě nikdy na Lize mistrů nebyl, takže se taky těším,“ přidává se Kämpf.

V pátek večer zase budou českým fanouškům rozdávat radost oni. A pak hurá za oceán ukázat, že povedená příprava nebyla jen náhoda.