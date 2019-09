Chci být jako strejda. Reichlova nadaného synovce si piplají v Berlíně

Ani na na otce teenagera narozeného v Norimberku bychom neměli zapomínat. Martin Reichel, rodák z Mostu, jehož si ve druhém kole draftu 1992 vybral Edmonton, na rozdíl od (v Česku) slavnější bratra do NHL nenakoukl. I tak ale reprezentoval Německo, kde odehrál celou svou profesionální kariéru, na sedmi světových šampionátech a olympiádě v Salt Lake City.

„Táta je tady v Německu asi slavnější, i když Robert je taky známý. Každopádně je radost být v takové hokejové rodině. Teď by to ještě chtělo se alespoň trochu přiblížit tomu, co dokázali oni,“ přeje si pokorně Lukas.

Na záludnou otázku, kdo z těch dvou je pro něj větším vzorem, vypálí diplomatickou odpověď. „Oba! Byli to skvělí útočníci, táta o něco víc bránil. Takže když se vracím dozadu, vzpomenu si na něj, v ofenzivě zase chci být jako Robert,“ má jasno mladý forvard, jenž si v pěti startech za Berlín připsal tři body (1+2). V 17 letech odehraje v průměru skoro 14 minut za zápas.

Přestože je jeho tatínek z Česka, k jazyku nepřičichl. „Máma je Němka, odjakživa se u nás doma mluvilo německy. Takže ani já, ani brácha se česky fakt nedomluvíme,“ říká Reichel a dodává, že při setkáních s českými příbuznými si kromě němčiny musejí holt vystačit s angličtinou.

Se strýcem Robertem se vídá jednou za rok, vzhledem k rozvíjející se profesionální kariéře ale už teď příležitostí tolik není. S bratrancem Kristiánem, který se zkouší probít do sestavy Winnipegu, je v kontaktu přes sociální sítě. „Ale sleduju, jak se mu daří, občas se stihnu podívat na nějaký jeho zápas,“ vypráví Lukas.

On sám se bude moct zúčasnit již nadcházející dražby talentů do NHL v červnu 2020. „To je skoro až za rok, nemyslím na to. Zajímají mě jen nejbližší zápasy,“ zachovává profesionální tón Reichel.

Na ten zcela nejbližší zápas navíc určitě jen tak nezapomene. V rámci přípravy na úvodní klání NHL v Praze odehrají slavní Chicago Blackhawks (kde působí i Češi Dominik Kubalík a David Kämpf) přátelský duel právě v Berlíně, kde se utkají s místními Eisbären v neděli od 19:30.

„Je to tak trochu splněný sen. Mají v týmu hodně hvězd, včetně mého oblíbeného hráče Patricka Kanea. To bude něco, zahrát si proti němu nebo Jonathanu Toewsovi. Možná budu i trochu nervózní...“ připustí se smíchem Reichel.

Kdo ví, třeba se bude jednou s personami z NHL potkávat na ledě pravidelně.